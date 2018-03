Differenziato per tre, si rivede Moscardelli. L’Arezzo torna al lavoro in vista del Pro Piacenza

Non è passata inosservata l’assenza di Massimo Pavanel. Il tecnico non ha preso parte alla prima seduta della settimana dell’Arezzo. Pavanel ha preso parte a Coverciano alla cerimonia di consegna della Panchina d’oro. E’ stato Elvis Abbruscato a dirigere l’allenamento sul campo de Le Caselle.

In campo si è rivisto anche Davide Moscardelli. Il capitano dopo il riscaldamento si è allenato a parte insieme a Cenetti e Sabatino. Per i tre qualche giro di corsa attorno al campo con scarpette da ginnastica. Tutti gli altri invece sono stati impegnati in un lavoro atletico e tecnico. All’appello mancava Curtis Yebli. Il francese non si è allenato con il resto dei compagni.

In vista della partita di giovedì in casa del Pro Piacenza arrivano comunque buone notizie. Muscat si è ristabilito e anche Ferrario era insieme alla squadra. Nelle prossime ore tornerà anche Atila Varga. Il centrale slovacco è in ritiro con l’under slovacca e domani affronterà i pari età dell’Albania. Nel match di andata Varga ha fatto il suo debutto in under 21 nel match vinto per 3-2. Domani come detto il ritorno e nella giornata di mercoledì il ritorno con la possibilità quindi di prendere parte a Pro Piacenza-Arezzo.

Aperta la prevendita per Pro Piacenza-Arezzo. I biglietti possono essere acquistati anche senza sottoscrizione di tessera del tifoso. Il circuito online abilitato è www.listicket.com oppure ci si può recare presso il Bar di Fusai Stefano in località Policiano 70. Il giorno della partita non saranno in vendita i tagliandi per la curva ospiti. Tutt’altro che popolari i prezzi per i biglietti del settore ospiti: 15 euro più diritti di prevendita.

