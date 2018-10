Dal Canto: “Pari che vale come una grande vittoria”. Mignani: “E’ mancato solo il gol”

Umori diametralmente opposti in sala stampa al termine del derby. Dal Canto parla di un pari che vale come tre punti. Mignani dall’altra parte è rammaricato. “Ci è mancato solo il gol” commenta il tecnico della Robur.

“Questo punto vale come una grande vittoria – spiega Dal Canto – lo è perché abbiamo giocato contro un buon avversario, con due uomini in meno e con un rigore contro. Sono contento del temperamento e della prestazione dei miei ragazzi. Sicuramente dobbiamo imparare a gestire meglio certi episodi. Posso capire il fallo di Sala, una leggerezza quella da cui è nata il calcio di rigore. Riguardo Basit no invece, al di là dell’età non puoi pensare di fare un fallo da dietro in quel modo avendo già ricevuto un giallo“.

Aveva pensato di sostituire Basit prima del secondo giallo?

“No. Io non mi lamento mai e non mi piace farlo, però credo che le ammonizioni di Buglio e Basit siano state frettolose. Anche i giocatori del Siena hanno commesso falli simili e non sono stati ammoniti“.

Resta una grande prova da parte dei suoi ragazzi sotto più punti di vista.

“Sono contento per la risposta dei ragazzi. Anche con due uomini in meno abbiamo rischiato pochissimo fatta eccezione per il rigore. Tra l’altro alcune nostre ripartenze hanno creato situazioni interessanti. Abbiamo disputato una prova di carattere. Questo è un gran bel punto“.

Come è nata la scelta di Belloni attaccante accanto a Cutolo?

“Ho pensato che la loro difesa avrebbe potuto soffrire il fraseggio e la manovra veloce. Undici contro undici avremmo avuto la nostra chance…”

