Cusin riparte da Cipro: guiderà l'Ermis Aradippou

Il giro del mondo di Stefano Cusin continua. L'allenatore nato a Montreal, ma aretino d'adozione abitando da tempo con la propria famiglia a Castiglion Fiorentino, città di cui è originaria la moglie, è il nuovo allenatore dell'Ermis Aradippou. Si tratta di un club cipriota che partecipa al massimo campionato dell'isola.

Per Cusin è una nuova sfida. Dopo aver allenato nelle giovanili dell'Arezzo, tra il 1997 e il 2002, il tecnico classe 1968 è transitato per ua stagione da Montevarchi, sempre occupandosi del vivaio. Poi dal 2003 i primi passi come allenatore all'estero. Dal Camerun Under 20, passando per l'Acada Sports, la rappresentativa del Congo Under 20 e quella olimpica. Poi il passaggio in prima squadra in Bulgaria (Botev Plovdiv), in Libia con l'Al-Ittihan di Tripoli dove avviene l'incontro grazie ad una amichevole con Walter Zenga che porterà Cusin all'Al-Nassr e all'Al-Nasr come suo vice ma anche a Wolverhampton.

Dal Camerun alla Palestina, passando per Congo, Bulgaria, Libia, Arabia Saudita, Dubai, Inghilterra, fino all'ultima breve tappa in Sudafrica, queste le tappe della carriera di Cusin come allenatore che il 4 agosto scorso si era accordato con i Black Leopards, squadra sudafricana neopromossa nella massima serie. Accordo che si era interroto ad inizio ottobre. Adesso una nuova sfida a Cipro con l'obiettivo salvare i rossoneri. L'Ermis è ultimo della classe con soli 7 punti messi insieme in 13 giornate.

Il debutto è in calendario sabato alle 17 in trasferta e sarà subito "un derby". Avversario dell'Ermis sarà l'Apoel Nicosia guidato da Paolo Tramezzani che attende i rossoneri sul proprio terreno di gioco.

