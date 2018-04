Cuneo-Arezzo,così in campo. Pavanel senza Sabatino, si scalda Benucci

La vittoria nel derby con il Livorno oggi non conta per l’Arezzo. Azzerare e ripartire. Questo l’ordine di Massimo Pavanel che conta tuttavia sull’entusiasmo ritrovato per provare a cogliere un successo in casa del Cuneo. I tre punti sarebbero importantissimi nello scontro diretto contro la penultima della classe. Arriveranno almeno altri sei punti di penalità ecco allora che vincere oggi sarebber un bel passo in avanti in chiave playout.

Arezzo con il 3-5-2. Ancora assente Moscardelli, all’appello mancherà lo squalificato Regolanti oltre all’infortunato Sabatino. Poche novità in formazione, il turn over se ci sarà arriverà martedì ad Olbia. Avanti con l’undici visto all’opera dal primo minuto contro il derby. Al posto di Sabatino toccherà a Benucci mentre in attacco Cutolo potrebbe giocare in coppia con Di Nardo.

Cuneo con il 3-4-1-2. Una squadra che fatica a far gol quella piemontese, a secco di reti da oltre 180′. Solo 22 i gol all’attivo di cui 8 siglati dal classe ’92 Dell’Agnello. La formazione base dovrebbe prevedere Moschin in porta con Di Filippo, Zigrossi e Conrotto in difesa. Mediana con Zappella, Gerbaudo, Rosso e Testoni. Schiavi giostrerà dietro le due punte che saranno Zamparo e Dell’Agnello.

Calcio d’inizio alle 14:30. Arbitro dell’incontro sarà Nicola Donda di Cormons coadiuvato da Francesco Cortese di Palermo e Moreno De Ambrosis di Busto Arsizio.

CUNEO (3-4-1-2): 22 Moschin; 19 Di Filippo, 25 Zigrossi, 6 Conrotto; 29 Zappella, 11 Gerbaudo, 4 Rosso, 27 Testoni; 10 Schiavi; 9 Zamparo, 24 Dell’Agnello.

A disposizione: 12 Bambino, 2 Baschirotto, 7 Bruschi, 8 Cristini M., 13 Boni, 14 Cristini A., 17 Galuppini, 20 Secondo, 21 Pellini, 26 D’Agostino, 28 Maresca, 30 Testa.

Allenatore: William Viali.

AREZZO (3-5-2): 22 Perisan; 13 Muscat, 5 Varga, 25 Della Giovanna; 16 Luciani, 8 Foglia, 18 De Feudis, 7 Lulli, 21 Benucci; 10 Cutolo, 19 Di Nardo.

A disposizione: 1 Ferrari, 2 Talarico, 3 Mazzarani, 11 Cellini, 14 Ferrario, 20 Cenetti, 23 Criscuolo, 27 Belvisi, 29 Campagna, 30 Semprini.

Indisponibili: 4 Sabatino, 6 Yebli, 9 Moscardelli, 27 Franchetti. Squalificati: 32 Regolanti (una giornata).

Allenatore: Massimo Pavanel.

ARBITRO: Nicola Donda di Cormons (Francesco Cortese di Palermo – Moreno Ambrosis di Busto Arsizio).

RETI: .

Note – Recupero: ‘ + ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Serie C girone A 34° giornata

Lucchese – Arzachena ore 14:30.

Monza – Pontedera ore 14:30.

Olbia – Livorno ore 14:30.

Viterbese – Alessandria ore 14:30.

Carrarese – Gavorrano ore 16:30.

Piacenza – Pistoiese ore 16:30.

Pisa – Pro Piacenza ore 18:30.

Prato – Giana Erminio ore 18:30.

Riposa: Siena.

