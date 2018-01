CSI, il 2018 si apre con il torneo di calcio balilla

Il 2018 si apre con un torneo di calcio balilla per il CSI. Il Centro Sportivo Italiano di Arezzo in collaborazione con l’oratorio Sant’Agnese di Pescaiola ha organizzato un torno di biliardino aperto a tutte le età. Per i più giovani tra l’altro c’è stato modo non solo di cimentarsi con il calcio balilla ma anche con la possibilità di strappare il pass per le fase regionali. Tanti partecipanti provenienti da tutta la provincia hanno preso parte alle fasi eliminatorie.

I vincitori delle categorie giovanili potranno prendere parte alla competizione successiva con ragazzi provenienti da tutta la Toscana.

Intanto il CSI aretino sta ultimando i preparativi per la nuova edizione della Junior Tim Cup ma non solo. Sabato prossimo si terrà il corso per l’utilizzo del Dae.

Partecipanti categoria Giovanissimi: Lai Niccolo, Scognamiglio Matteo, Brandini Sara, Garzi Greta, Serrai Marica, Scognamiglio Sara, Innocentini Mario, Fosca Giulio, Doro Francesco, Talladira Francesco, Talladira Jacopo, Palazzi Andrea, Rossi Ryan, Rossi Davide, Sechi Matteo, Nocentini Diletta, Rossi Gaia, Serrai Flavio.

Partecipanti categoria adulti: Rossi Stefano, Gianni Fosca, Magi Donato, Dragoni Paolo, Bracciali Angelo, Paperini Simone, Pratesi Daniele, Renzacci Simone, Innocentini Mauro, Accardo Pietro, Sechi Mauro.

Primi classificati: Paperini Simone e Pratesi Daniele.