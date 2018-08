Corazzate ed equilibri, così le aretine al via in Promozione. Il borsino

Su una cosa gli allenatori sono tutti concordi: anche quest’anno la Promozione sarà all’insegno dell’equilibrio. Un campionato che nelle ultime stagioni è stato deciso sul filo di lana sia nella parte alta che nella zona salvezza. Ecco come le sette aretine ai nastri di partenza come si presentano all’esordio dovendo fare i conti con le quotate fiorentine e le ambizioni delle senesi. Quattro società hanno cambiato tecnico, tre quelli confermati.

Arno Castiglioni Laterina – Aria di cambiamento in quel di Laterina. Tanti i giocatori, alcuni tra i più importanti della categoria, passati ai cugini del Terranuova. In panchina è arrivato Pratesi. La formazione è giovane e forse più che ai piani alti come nella passata stagione quest’anno l’Arno Castiglioni Laterina punterà ad una salvezza tranquilla.

Bibbiena – Blindato il tecnico Innocenti la società casentinese sul mercato ha operato con attenzione. Via alcuni giocatori, tra cui alcuni esperti (vedi Beoni) il Bibbiena potendo contare su un settore giovanile tra i migliori della Toscana ha deciso di puntare come al solito sui propri ragazzi. D’altronde nel dna del club c’è l’obbligo che almeno 4/5 dei giocatori della prima squadra siano cresciuti nel vivaio della società. L’obiettivo? Salvezza prima di tutto, poi si vedrà se spostare più avanti l’ostacolo.

Castelnuovese – In panchina è tornato Mussi dopo un anno sabbatico. Partito Iacuzio, l’attacco potrà contare su giocatori del calibro di Chisci senza contare gli arrivi di Mecocci, Oscari ed Ermini. Obiettivo continuità e se possibile passi in avanti per un posto nei playoff.

Cortona Camucia – Più che confermato mister Giusti tra gli artefici della rimonta salvezza. Un passo da promozione quello degli arancioni nel girone di ritorno che vogliono iniziare allo stesso modo il prossimo torneo. La rosa è stata rinforzata con gli arrivi di Morvidoni e Agostini. I playoff sono un traguardo, sulla carta, nettamente alla portata.

M.M. Subbiano – Anche a Subbiano un ritorno, quelli di Andrea Laurenzi. Un tecnico che in Promozione vanta esperienza e conoscenze. Il mercato ha visto la partenza di Dati ma anche gli arrivi di Lancini e Giustini. Due elementi per consolidare ulteriormente i reparti. A Subbiano si parla di salvezza, ma sognare qualcosa di più non costa nulla…

Soci Casentino – E’ stata la regina del mercato. Confermato mister Occhiolini, confermato bomber Ceramelli dopo le richieste di Montevarchi e Sangiovannese. La società della presidente Chiara Chianaccini ha tesserato una punta di categoria superiore come Pavani, un difensore come Poponcini dalla Baldaccio Bruni, il portiere Bruni ex Subbiano. Ciliegina sulla torta Stefano Rubechini, ex Arezzo, Gavorrano e Ghivizzano. L’obiettivo non si limita a un posto nei playoff.

Terranuova Traiana – Ecco un’altra big. L’arrivo di Becattini da Laterina ha portato in dote sei elementi di spicco dalla società gialloblù. Sacconi, Marzi, Mattesini, Lazzerini e Tomberli. E poi Dati dal Subbiano. Un mercato che ha ringiovanito e rinnovato le ambizioni dei biancorossi di entrare nei playoff a dispetto delle difficoltà incontrate fino a pochi mesi fa.

