D'Onofrio manda in estasi il Rassina. Biancoverdi in semifinale

Avevano a disposizione solo un risultato e sono riusciti ad ottenerlo. I ragazzi di mister Beoni approdano alla semifinale di Coppa Toscana di Prima categoria. Merito di una prova corale e di D'Onofrio autore nel primo tempo della rete che vale uno storico pass.

A Rassina è andata in scena partita tirata. I casentinesi mettono al tappeto la seconda in classifica del girone C e restano così in corsa per due obiettivi. In campionato vantano infatti sei punti di ritardo dalla prima della classe, il Viciomaggio. In coppa il prossimo avversario sarà il Lanciotto che nel match pomeridiano contro l'Atletico Impruneta ha vinto per 3-1. appuntamento il 27 febbraio sempre in gara unica in casa dei fiorentini. Al Rassina, stando al regolamento, potrebbe bastare anche un pareggio al 120' per approdare ad una storica finale.

Coppa Toscana Prima categoria - Quarti di finale

River Pieve - Certaldo rinviata

Colli Marittimi - Manciano 2-1

Rassina - Ideal Club Incisa 1-0

Atletico Imrpuneta - Lanciotto 1-3



Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!