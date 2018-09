Coppa, qualificate al secondo turno e prossime avversarie per Promozione e Prima

Di nuovo in campo il prossimo 24 ottobre per il secondo turno di Coppa. Ecco il calendario di Promozione e Prima categoria, ma soprattutto le avversarie e i campi di gioco delle partite del prossimo turno.

In Promozione sorridono Soci Casentino, Terranuova Traiana e Subbiano. Il Soci sbanca Pontassieve per 3-1 e si piazza al primo posto del girone a tre. Poker della Terranuova Traiana all’Arno Laterina, con i biancorossi che guadagnano così il pass al turno successivo. Avanti anche il Subbiano che stende 2-1 il Chiusi. Il 24 ottobre spazio al secondo turno di Coppa. Le gare in programma sono il derby Soci Casentino–Terranova Traiana e la sfida tra Chiantigiana–Subbiano.

In Prima categoria passa il turno il Lucignano vincendo 3-2 su Tegoleto. La Fratta Santa Caterina vince a Cesa contro il Viciomaggio per 2-1 e va avanti. Stesso punteggio e stesso pass per l’Arezzo Football Academy che elimina il Vaggio. Davvero particolare il caso del girone a tre con Sulpizia, Rassina e Capolona. Le squadre chiudono tutte a quota due punti. Passa il Rassina che pareggia per 1-1 in casa della Sulpizia e può vantare il maggior numero di reti all’attivo. Manca all’appello solo Montagnano-Alberoro che sarà disputata mercoledì prossimo. Intanto il 24 ottobre la Fratta Santa Caterina riceverà il Rassina mentre gli amaranto dell’Arezzo Football Academy ospiteranno l’Incisa. L’esito di Montagnano-Alberoro dirà quale squadra affronterà il Lucignano.

Il regolamento. Si gioca in gara unica. In caso di parità al 90′ spazio ai tempi supplementari. In caso di ulteriore parità passerà il turno la squadra in trasferta.

