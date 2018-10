Chiusa la prevendita: 700 tifosi amaranto in partenza per il Franchi

Alle 19 in punto la prevendita online ha chiuso i battenti. In totale sono 680 i biglietti venduti per il settore ospiti dell’Artemio Franchi di Siena. Anche questo derby dopo quello di Pisa si giocherà in un’atmosfera decisamente affascinante e calda.

I 646 tagliandi messi a disposizione in prima battuta sono andati esauriti nella giornata di venerdì. L’Arezzo aveva però già richiesto da tempo ulteriori tagliandi che hanno permesso così di allargare a 952 i posti per i tifosi ospiti.

Saranno quasi 700 i tifosi amaranto che domani partiranno alla volta di Siena. Il buon momento del Cavallino e la rivalità storica con i bianconeri hanno fatto leva nonostante qualche difficoltà legata alla prevendita.

Ad inizio settimana l’unico punto vendita autorizzato risultava “temporaneamente non attivo“. La società ha poi trovato un altro punto vendita che fino a venerdì ha visto andare a ruba i tagliandi. Nella giornata di sabato spazio alla vendita solo online. L’obbligo di Tessera del tifoso o Suppoter Card, e la restrizione della vendita ai soli residenti in provincia di Arezzo, non hanno certo limitato l’affluenza.

Domani al Franchi ci sarà un bel colpo d’occhio sul settore ospiti. Proprio dove nelle ultime due stagioni sono andate in scena due coreografie ad hoc proprio per uno derby toscani più sentiti.

Articoli correlati:

Dal Canto: “Partita importante contro una squadra forte” VIDEO

Twitter @MatteoMarzotti