Carboni: “La Castiglionese per me è una scelta di cuore”. Giovani e obiettivi

Massima concentrazione. E’ la parola d’ordine in casa Castiglionese. La società gialloviola ha cambiato molto in questi mesi. A cominciare dall’allenatore. Alfredo Gennaioli ha salutato il club dopo due stagioni. Al suo posto ecco Francesco Carboni, bandiera della Castiglionese avendo vestito anche i gradi capitano.

E’ cambiata molto questa squadra in estate?

E’ l’anno del centenario, qual è l’obiettivo della Castiglionese?

“A me non piace fare proclami – risponde Carboni – la società ha chiesto di raggiungere quanto prima la salvezza e a quella dobbiamo puntare. Non dimentichiamoci, come ho detto prima, che la squadra è giovane e nuova. Servirà non esaltarsi troppo se dovessimo partire bene o non buttarsi giù se le cose non dovessero andare come vogliamo”.