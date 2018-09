Caos ripescaggi, Fratini vuole velocizzare l’iter. A giorni la decisione sul format della B

Il Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul format della B e, se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Intanto la Lega Pro ferma anche la Viterbese che aveva protestato contro il suo inserimento nel girone C.

Attraverso due tweet Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport del Coni, apre l’ennesima settimana di attesa nella difficile estate di serie B e C.

“Le parti in causa – scrive Fratini – riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B, a seguito del decreto Tar Lazio. Il Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul formato della B e, se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò perché avevo già espresso pubblicamente la mia posizione per la B a 22″.

Le cinque ricorrenti (Catania, Siena, Ternana, Pro Vercelli e Novara) sono favorevoli all’iniziativa che segue la sentenza del Tar del Lazio che sabato ha accolto i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli. Ovviamente bisogna aspettare la reazione di Federcalcio e Lega di Serie B, schierate però per mantenere il campionato a 19 squadre.

Il pronunciamento del Tar del Lazo ha di fatto congelato la Lega Pro, che si è trovata costretta a rinviare le partite delle cinque società sopracitate fino al 9 ottobre (giorno in cui è fissata la riunione del Collegio del Coni) e anche della Viterbese, alla luce del fatto che, in caso di ripristino della B a 22 squadre, i gironi di serie C avrebbero subìto un rimescolamento (il presidente Camilli aveva protestato vivacemente per l’inserimento del club nel girone meridionale del campionato).

L’Arezzo, come tutti, spera per una decisione definitiva e soprattutto celere. Al momento sono rinviate a data da destinarsi le partite di domenica prossima contro la Pro Vercelli e di domenica 7 ottobre a Siena.

