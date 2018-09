Campionato al via, La Cava: “Finalmente in campo”. Calendario affollato

“Certe cose vengono fuori perché credo che manchi il calcio giocato. Se fosse iniziato il campionato non parleremo di certe cose“. Le parole sono quelle di Giorgio La Cava e furono rilasciate dal patron al termine dell’amichevole con il Trestina in riferimento ai rumors circa una possibile cessione del club.

“Finalmente scendiamo in campo – commenta La Cava – non vedevamo l’ora anche perché i ragazzi stanno lavorando ormai da due mesi. Sarà un campionato con tanti impegni ravvicinati. Per certi ci siamo abituati se pensiamo allo scorso anno“.

Già perché dicembre 2018 è ricco di partite e ricalca per certi versi il periodo in cui Pavanel e i suoi gladiatori amaranto tornarono in campo per la “battaglia totale” dopo lo stop imposto in attesa della decisione del tribunale sull’esercizio provvisorio. Questa volta il calendario affollato è una variabile a cui si deve adattare non solo l’Arezzo ma tutto il girone A.

I turni infrasettimanali (sei) non mancano. Il campionato deve terminare entro il primo fine settimana di maggio. Lo slittamento legato ai ricorsi davanti alla giustizia sportiva hanno prodotto quindi una serie di impegni infrasettimanali e mesi molto concitati. Ma cosa propone il cammino dell’Arezzo?

Il girone di andata. Si parte domenica a Lucca, poi Pro Vercelli in casa, visita al Mosca il mercoledì seguente e il 7 ottobre viaggio a Siena. Con la Juve U23 impegno infrasettimanale il 17 ottobre. Da lì in avanti sempre in campo di domenica fino a dicembre. Nell’ultimo mese dell’anno l’Arezzo disputerà 7 partite in 29 giorni, comprendendo anche la prima di ritorno. In totale il calendario propone 9 incontri in esterna e 10 tra le mura amiche nel girone di andata.

Il girone di ritorno. 9 partite interne e 10 esterne con l’ultima di campionato che sarà con la Pistoiese in trasferta nel primo fine settimana di maggio. Da non dimenticare il fatto che fino a febbraio l’Arezzo giocherà la domenica nella fasce orario che comprendono 14:30, 16:30, 18 e 20:30. Da febbraio a maggio invece il girone A, quello dell’Arezzo, giocherà di sabato.

ANDATA

domenica 16 settembre / Lucchese-Arezzo

domenica 23 settembre / Arezzo-Pro Vercelli

mercoledì 26 settembre / Pisa-Arezzo

domenica 30 settembre / Arezzo-Arzachena

domenica 7 ottobre / Siena-Arezzo

domenica 14 ottobre / Arezzo-Pontedera

mercoledì 17 ottobre /Juventus U23-Arezzo

domenica 21 ottobre / Arezzo-Albissola

domenica 28 ottobre / Olbia-Arezzo

domenica 4 novembre / Arezzo-Cuneo

domenica 11 novembre / Novara-Arezzo

domenica 18 novembre / Arezzo-Carrarese

domenica 25 novembre /Piacenza-Arezzo

domenica 2 dicembre / Arezzo-Pro Patria

domenica 9 dicembre / Arezzo-Alessandria

mercoledì 12 dicembre /Pro Piacenza-Arezzo

domenica 16 dicembre / Arezzo-Virtus Entella

domenica 23 dicembre / Gozzano-Arezzo

mercoledì 26 dicembre / Arezzo-Pistoiese

RITORNO

domenica 30 dicembre / Arezzo-Lucchese

domenica 20 gennaio / Pro Vercelli-Arezzo

mercoledì 23 gennaio / Arezzo-Pisa

domenica 27 gennaio / Arzachena-Arezzo

domenica 3 febbraio / Arezzo-Siena

domenica 10 febbraio / Pontedera-Arezzo

mercoledì 13 febbraio / Arezzo-Juventus U23

domenica 17 febbraio / Albissola-Arezzo

domenica 24 febbraio / Arezzo-Olbia

domenica 3 marzo / Cuneo-Arezzo

domenica 10 marzo / Arezzo-Novara

domenica 17 marzo / Carrarese-Arezzo

domenica 24 marzo / Arezzo-Piacenza

domenica 31 marzo / Pro Patria-Arezzo

domenica 7 aprile / Alessandria-Arezzo

domenica 14 aprile / Arezzo-Pro Piacenza

sabato 20 aprile / Virtus Entella-Arezzo

domenica 28 aprile / Arezzo-Gozzano

domenica 5 maggio / Pistoiese-Arezzo

