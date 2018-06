Calciomercato, la tabella dei trasferimenti dall’Eccellenza alla Terza

Ecco le ultime news sulle formazioni dilettanti dall’Eccellenza alla Terza Categoria a cominciare dalle numerose novità che si presentano almeno per gli allenatori.

Arezzo Notizie in attesa di raccontarvi una nuova stagione dai campi di calcio dei dilettanti dalla Terza Categoria all’Eccellenza vi accompagna alla scoperta dei movimenti in entrata e in uscita delle società aretine, acquisti e cessioni, conferme e new entry.

La redazione sportiva sarà a vostra disposizione per eventuali segnalazioni e suggerimenti.

Eccellenza Girone B

Squadra Allenatore Acquisti Cessioni Baldaccio Bruni ? Castiglionese Carboni [N] Cacioppini (c, Cortona Camucia), Torzoni (c, Olimpic Sansovino) Menchetti (d, sv), Biscaro Parrini (a, sv) Nuova A.C. Foiano ?

Promozione Girone B

Squadra Allenatore Acquisti Cessioni Arno C. Laterina ? Bibbiena Innocenti [C] Bucinese ? Castelnuovese ? Cortona Camucia Giusti [C] Morvidoni (c, Sporting Trestina), Fabbro (a, M.C. Valdichiana) Cacioppini (c, Castiglionese), Starnini (d, sv) M.M. Subbiano Laurenzi [N] Dati (a, Terranuova Traiana) Pratovecchio Bronchi Soci Casentino Occhiolini [C] Terranuova Traiana Becattini [N] Dati (a, M.M. Subbiano)

Prima Categoria

Squadra Allenatore Acquisti Cessioni Ambra ? Alberoro Baroncini [C] Arezzo F.A. Tirinnanzi [C] Bibbienese Regina [C?] Capolona Quarata Giommoni [C?] Fratta S. Caterina ? Lucignano Santini [N] M.C. Valdichiana Bianchi [N] Fabbro (a, Cortona Camucia) Montagnano Brilli [C] Olimpic Sansovino Borgogni [N] Lancini (p), Romani (d), Lazzeroni (a), D’Onofrio (a, Rassina), Torzoni (c, Csatiglionese) Rassina Certini [C] D’Onofrio (a, Olimpic Sansovino) Spoiano ? Sulpizia ? Tegoleto Avantario [C] Viciomaggio Bracciali [C]

Seconda Categoria

Squadra Allenatore Acquisti Cessioni Atletico Levane Mori [N] Badia Agnano ? Battifolle ? Cavriglia ? Circolo Fratticciola Meacci [C?] Aliberti (a, Santa Firmina) Sina (a, Bettolle) Faellese ? Fulgor Castelfranco ? Indomita Quarata Paduano [C] Lorese Borghesi [N] Montecchio ? Montemignaio ? Olmoponte Nofri [C?] Pergine ? Pestello Neri [C] Pieve al Toppo Bardelli [C?] Poppi ? Santa Firmina Squillantini [C] Aliberti (a, C. Fratticciola) Stia ? Terontola Gallastroni [C?]

Terza Categoria

Squadra Allenatore Acquisti Cessioni Atletico Valdambra ? Badia a Roti Donati [N] Ercolana Monterchiese ? Fortis Arezzo

fusione con l’Olmoponte ? Monsigliolo ? Orange Don Bosco ? Palazzo del Pero ? Pietraia ? San Marco ? Sangiustinese ? Strada ? Virtus Lignano ?

