Mercato dilettanti: Invernizzi sogno di molti. Le ultime trattative

Sembra essere proprio il pezzo pregiato in questa sessione di mercato. Si tratta di Walter Alexis Invernizzi, attaccante uruguaiano classe 1981, che è segnalato tra i calciatori in uscita dalla Sangiovannese dove è tornato dopo l'esperienza Viterbese, Athlone Town (seconda divisione irlandese) e Grosseto. Una punta con oltre 110 gol in carriera. La Sangio può liberarlo e le pretendenti non mancano, soprattutto nell'aretino tra Eccellenza e Promozione. Il fatto è che Invernizzi vorrebbe restare in serie D ma chissà che non cambi idea davanti all'offerta giusta.

Mancano appena dieci giorni alla chiusura delle liste. Venerdì 14 dicembre alle 19 stop alle trattative. Intanto chi si è mosso per tempo ha potuto schierare nell'ultimo turno di campionato gli ultimi acquisti. Vedi il Montagnano con Lazzeroni e D'Auria. Tra l'altro il primo, arrivato dal Pratovecchio, dopo 10' ha segnato una rete contro il Tegoleto.

Mercato chiuso ad ogni modo in casa Montagnano che ha lasciato libero Gelormini che sembra destinato a rientrare all'Arezzo Football Academy. Saluta Castiglion Fiorentino Bartolini. L'attaccante classe 1986 è stato svincolato e può accasarsi altrove. Il club gialloviola potrebbe mettere in piedi, nel giro di poche ore, una mini rivoluzione con due-tre acquisti per risollevare una classifica ben lontana dai propositi di inizio stagione.

Restando in Eccellenza la Baldaccio Bruni ha prelevato dal Sansepolcro con la formula del prestito il portiere classe 2000 Giacomo Giorni con alle spalle 4 presenze in D e 9 nell'attuale stagione.

Novità in vista a Bibbiena. I casentinesi hanno restituito Testi al Valdarno mentre Galantini è tornato all'Aquila Montevarchi che lo ha girato immediatamente a titolo definito al Cortona Camucia. Il Bibbiena, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicino ad un centrocampista argentino attualmente impegnato nel campionato di Eccellenza nelle Marche. Piace anche una punta senegalese. Nelle prossime ore sono attese novità.

