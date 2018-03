Il Bibbiena inguaia la Sansovino: i casentinesi passano 2-1

Il Bibbiena batte l’Olimpic Sansovino in casa ed incamera tre punti preziosi portandosi a debita distanza dalla zona “rossa” di classifica e mettendo un tassello importante verso il traguardo minimo. Vittoria importante e meritata dove i padroni di casa hanno tenuto il bandolo della matassa per tutta la gara lasciando poco o niente agli ospiti che hanno accorciato le distanze nel recupero a giochi ormai fatti. Questa la cronaca della gara: prima azione offensiva a favore ospite in contropiede, con Lazzeroni che pescato sull’out sx, tenta la conclusione a giro sul palo lontano che esce non di molto al minuto 6’. Schivato il pericolo, è il Bibbiena che sfiora ripetutamente il vantaggio nel successivi quindici minuti. All’11′ bellissimo scambio Mengoni-Falsini con quest’ultimo alla conclusione di sinistro davanti a Lancini con gli arancio-blu che si salvano in extremis in angolo. Al 16’ è l’ex Magnanensi che di testa in area impegna l’estremo ospite. Bibbiena che spinge sull’acceleratore con il Sansovino alle corde anche al 19′ con Falsini che conclude da pochi passi troppo debolmente graziando ancora i chianini. Al 24′ meritato il vantaggio bibbienese con Falsini che lanciato verso Lancini, costretto al rinvio di piede, che viene raccolto da Beoni che piazza in rete di piatto destro. Bibbiena 1 Sansovino 0. Locali che non si accontentano continuando a spingere in avanti, Paoli al 31′ s’incunea in area salta il proprio avversario, piazza il destro che Lancini blocca distendendosi. Al 45′ angolo rosso-blu, Magnanensi da buon ex, anticipa tutti di testa con palla che esce al primo palo. Al 53′ ospiti pericolosi su calcio piazzato dal limite, che D’Onofrio piazza al palo lontano ma Santicioli con un ottimo intervento vola deviando in angolo. Ancora Magnanensi al minuto 57^ sul secondo che conclude di destro a pochi metri dalla porta ospite, Sansovino costretto nuovamente in angolo. Raddoppia il Bibbiena al 57′, punizione dal limite sinistro dell’area che scatena una furibonda mischia davanti a Lancini che viene risolta dall’ottimo Mengoni che trova un non facile pertugio per il 2 a 0. Si rilassando i locali e ne approfittano subito i ragazzi di Renzoni che in contropiede con il Bibbiena sbilanciato accorciano le distanze al 92′ a due minuti dal fischio finale. Bibbiena che si riporta a centro classifica con 35 punti con una vittoria che mancava dalla ventesima giornata e che ridà morale ai ragazzi di mister Innocenti (fuori per squalifica). Sansovino che rimane in quint’ultima posizione ancora invischiato nella lotta per uscire dalla zona play-out. Buona la direzione di gara della terna arbitrale.