Massimiliano Benucci rinnova con l’Arezzo. Il centrocampista classe 1998 pur vantando un accordo fino al 2019 con il club amaranto ha prolungato il contratto.

Per Benucci accordo fino al 30 giugno 2021. Un prolungamento dal sapore di promozione per il baby amaranto che in questa stagione ha siglato anche un gol in campionato contro la Giana Erminio.

Twitter @MatteoMarzotti