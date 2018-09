Arezzo-Pro Vercelli rinviata, possibile anticipo al lunedì con il Pisa

Niente debutto casalingo domenica prossima in casa. La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio della partita con la Pro Vercelli. Nessuna sorpresa visto che i club interessati al ripescaggio hanno accolto la proposta del Collegio di Garanzia.

Niente ricorso al Tar da parte della Pro Vercelli e nuova udienza davanti al Collegio di Garanzia venerdì prossimo. Quindi domenica non si giocheranno Arezzo-Pro Vercelli, Novara-Albissola, Robur Siena-Pisa, Fano-Ternana, Catania-Siracusa e Juve Stabia-Viterbese.

Ipotesi anticipo con il Pisa. A questo punto Arezzo e Pisa (che non giocherà con il Siena) possono lavorare per chiedere l’anticipo della sfida in calendario mercoledì prossimo. Impossibile ad ora giocare di domenica, quello è il giorno fissato solo per gli incontri della seconda giornata. Pisa e Arezzo, valendo come terzo turno, possono giocare nel primo giorno utile dopo la data del 23 settembre.

Da qui la possibilità di giocare il 24 anziché il 26. Così facendo Pisa e Arezzo potrebbero poi preparare con calma i rispettivi incontri del 30 settembre. Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità.

Twitter @MatteoMarzotti