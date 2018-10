Arezzo-Pontedera posticipata a lunedì 15 ottobre (20:45). Slitta la trasferta in casa della Juventus U23

Arezzo-Pontedera slitta di un giorno. La sfida tra amaranto e granata infatti sarà trasmessa in diretta su Rai Sport lunedì 15 ottobre con calcio d’inizio alle 20:45. La comunicazione è arrivata nella sede delle rispettive società questo pomeriggio. Lo slittamento di 24 ore della partita comporta anche quello del turno infrasettimanale.

L’Arezzo dopo il Pontedera avrebbe dovuto giocare il mercoledì seguente ad Alessandria. Avversario la Juventus under 23. La partita con i bianconeri per adesso resta fissata per le 20:30 ma cambia la data: giovedì 18 ottobre.

Non è comunque da escludere comunque che per motivi logistici l’Arezzo chieda di anticipare il calcio d’inizio. Considerando la distanza della trasferta e le ore in pullman, il Cavallino potrebbe chiede di anticipare la sfida di alcune ore.

