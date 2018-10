Arezzo multato per danni nel settore ospiti. Una giornata a Sala e Basit

Una giornata a testa per Sala e Basit, una multa a carico dell’Arezzo. Ecco le decisioni del Giudice sportivo.

La società amaranto dovrà pagare 500 euro “perché propri sostenitori in campo avverso danneggiavano alcuni seggiolini del settore dello stadio a loro riservato“. L’ammenda arriva dopo la segnalazione della Procura federale tramite il proprio incaricato. Per l’Arezzo c’è anche l’obbligo del risarcimento danni se richiesto.

Basit e Sala salteranno la partita di lunedì con il Pontedera al Comunale. Per Sala nessun problema visto che salterà sia il posticipo di lunedì che la sfida del 18 ottobre in casa dell’Alessandria contro la Juve U23. Il terzino è stato convocato in under 20. Basit tornerà invece a disposizione per la sfida in casa con i bianconeri.

