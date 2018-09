Arezzo-Lucchese, così in campo. Gli amaranto partono con il tridente

L’Arezzo torna a Lucca a distanza di un mese per la prima di campionato. Un mese durante il quale i rossoneri hanno completato il proprio organico. L’Arezzo invece ha potuto provare e riprovare il tridente “storto” di Dal Canto. Attenzione al terreno di gioco non in perfette condizioni che potrebbe influire sulla manovra e sul risultato.

4-3-3 con poche variazioni. Poche sorprese in casa Arezzo con la formazione titolare che potrà contare su Pelagotti, Luciani, Pelagatti, Pinto e Sala in difesa. In mediana Foglia e Serrotti vanno verso un posto nell’undici titolare. A completare il reparto potrebbe toccare a Tassi. In attacco solo Cutolo è certo del posto. Belloni, Bruschi, Brunori e Persano sono in corsa per due maglie. Si rivede Salifu che andrà in panchina.

Favarin con il 3-5-2. In difesa spazio a Lombardo, Gabbia e all’aretino Martinelli. Al centro della mediana sarà Greselin a dettare i tempi di gioco. Coppia d’attacco formata da De Feo e Sorrentino.

Calcio d’inizio alle 20:30. Arbitro dell’incontro sarà Daniele Paterna di Teramo coadiuvato da Giorgio Rinaldi e Daisuke Emanuele Yoshikawa, entrambi di Roma 1.

LUCCHESE (3-5-2): 22 Falcone; 6 Lombardo, 18 Gabbia, 5 Martinelli; 11 Bernardini, 20 Strechie, 8 Greselin, 10 Provenzano, 16 Favale; 28 De Feo, 9 Sorrentino.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

AREZZO (4-3-3): 22 Pelagotti; 16 Luciani, 6 Pelagatti, 26 Pinto, 32 Sala; 8 Foglia, 29 Tassi, 11 Serrotti; 10 Cutolo, 19 Persano, 27 Bruschi.

A disposizione: 1 Melgrati, 12 Ubirti, 2 Zappella, 3 Varutti, 4 Buglio, 9 Brunori, 13 Basit, 14 Danese, 27 Salifu, 28 Keqi, 33 Borghini, 39 Belloni.

Indisponibili: 5 Mosti, 7 Zini, 21 Benucci, 23 Stefanec, 24 Burzigotti, 25 Choe, 31 Sussi, 34 Sbarzella.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

ARBITRO: Daniele Paterna di Teramo (Giorgio Rinaldi di Roma 1 – Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1).

RETI: ‘ + ‘.

Note – Spettatori: . Recupero: ‘ + ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Serie C girone A – 1° giornata

Pro Patria – Pistoiese ore 20:30.

Arzachena – Carrarese ore 20:30.

Juventus U23 – Alessandria ore 20:30.

Pontedera – Novara rinviata.

Gozzano – Virtus Entella ore 20:30 (17/09).

Pisa – Cuneo ore 20:30 (17/09).

Albissola – Olbia ore 20:30 (19/09).

Pro Piacenza – Siena rinviata.

Pro Vercelli – Piacenza rinviata.

Articoli correlati:

Ricorso al Tar per la B: Pro Vercelli, Novara e Siena non giocano

L’Arezzo ha trovato gli sponsor: Unoaerre, Chimet, Estra e Coingas

Dal Canto: “Lucchese cresciuta rispetto a quella affrontata in Coppa” VIDEO

La classifica del girone A

Twitter @MatteoMarzotti