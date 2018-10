Arezzo, l’infermeria inizia a svuotarsi. Verso Siena con alcuni ballottaggi

L’infermeria inizia a svuotarsi, lentamente, in casa Arezzo nella settimana che porta al derby. Con il gruppo si sono rivisti in azione Burzigotti, Salifu e Nije. A parte ancora Benucci che deve riprendersi dal problema alla caviglia. Difficile dire se i giocatori appena rientrati in gruppo troveranno spazio almeno nell’elenco dei convocati.

Di certo però sul pullman che porterà l’Arezzo a Siena salirà Belloni. Il centrocampista ha scontato i due turni di squalifica e torna ad insidiare un posto nell’undici titolare. Alla sfida con il Siena, rispetto alla partita con l’Arzachena, l’Arezzo ci arriva avendo a disposizione una settimana tipo per recuperare energie e lavorare.

Il modulo che ha prodotto 7 punti in tre partite non sembra in discussione, mentre non sono da escludere alcuni ballottaggi. Quello in attacco dove tra Brunori e Persano, quest’ultimo autore di un gol pesantissimo contro l’Arzachena. Oppure quello tra Belloni e Serrotti alle spalle delle due punte.

Maggiori dettagli arriveranno dall’allenamento in programma domani pomeriggio. La seduta in cui l’Arezzo potrebbe disputare la consueta partitella in famiglia del giovedì.

Abbonamenti oltre quota mille. Sono oltre 1.100 le tessere stagionali sottoscritte dai tifosi amaranto. Un dato che rispecchia anche le aspettative di inizio stagione dei dirigenti amaranto. Per acquistare le tessere stagionali c’è tempo fino al 14 ottobre. Un bel segnale magari proveniente dal derby potrebbe di certo aiutare a crescere ancora.

