Arezzo, la resa dei conti. Udienza in tribunale con la speranza dell’esercizio provvisorio

Trepidazione e speranza. Ecco i due sentimenti che regnano tra i tifosi amaranto. Il futuro dell’Arezzo passa dalle aule del tribunale. Tra poche ore il collegio incaricato di valutare la posizione del Cavallino emetterà il suo verdetto.

Saranno almeno un centinaio i tifosi che dalle 9 fino alle 10,30 presidieranno la zona del tribunale. Un appuntamento lanciato nemmeno una settimana in occasione dell’amichevole tra Arezzo e Fano.

La sentenza è vero che potrebbe anche slittare, anche se Orgoglio Amaranto si augura il contrario, ma in realtà così facendo il destino del club di Viale Gramsci sarebbe segnato.

La sentenza come detto potrebbe già arrivare nella giornata di oggi, così come potrebbe slittare a domani. A quel punto si aprirebbe un’altra corsa contro il tempo per salvare il Cavallino. L’Arezzo avrebbe meno di 24 ore per provvedere al pagamento di stipendi e contributi dei dipendenti (372mila euro).

Rinviare invece l’udienza all’inizio della prossima settimana con alle porte la scadenza degli stipendi e la partita in casa della Viterbese renderebbe vani gli sforzi di Orgoglio Amaranto, tifosi e Comune.

Sforzi che hanno ricevuto la risposta anche di imprenditori legati all’ex diesse amaranto Ermanno Pieroni. Ancora qualche ore di attesa per l’Arezzo che si prepara a vivere una delle giornate più lunghe della sua storia.

