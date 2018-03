Arezzo, il 3-5-2 verso la conferma. Ballottaggio in attacco per un posto accanto a Cutolo

Ferrario e Cenetti assenti. Lulli in gruppo così come Della Giovanna. Queste le principali novità emerse dall’allenamento pomeridiano che l’Arezzo ha svolto sul campo de Le Caselle. Dopo il riscaldamento Massimo Pavanel ha diviso la squadra in due gruppi per esercitazioni tattiche.

Da quanto visto il 3-5-2 viaggia verso la conferma. In difesa resta l’emergenza. Ferrario è infortunato, Varga e Muscat sono in nazionale e salvo nuove disposizioni torneranno la prossima settimana.

Ecco allora un reparto arretrato con Talarico, Semprini e Sabatino. Mediana a cinque con Luciani, Foglia, De Feudis e Lulli che a questo punto contende un posto da titolare a Cenetti. Sulla sinistra Mazzarani che se confermato viaggerebbe verso il debutto contro il Gavorrano.

In attacco il punto fermo è Aniello Cutolo. Moscardelli si sta sottoponendo ad ulteriori esami per stabilire i tempi di recupero. Ad ogni modo si parla di tre-quattro settimane di assenza. Accanto a Cutolo potrebbe toccare a Regolanti, Campagna, Cellini e Di Nardo. Un ballottaggio a quattro che solo nelle prossime ore darà maggiori indicazioni. Campagna, come detto da Pavanel, per caratteristiche è il calciatore che si avvicina maggiormente al capitano. Di Nardo è reduce da uno stop. Cellini non ha ancora i 90′ nelle gambe. Regolanti, nella prima parte di stagione alla Paganese, è quello che potrebbe offrire maggiore continuità.

Domani per l’Arezzo nuovo allenamento a Le Caselle, dal quale emergeranno ulteriori indicazioni.

Twitter @MatteoMarzotti