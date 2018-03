Arezzo-Gavorrano, così in campo. Tanti ballottaggi aperti in casa amaranto

E’ una finale. L’Arezzo scenderà in campo davanti al proprio pubblico dopo oltre un mese di assenza tra stop della Lega e incontri in trasferta. Al Comunale arriva il Gavorrano per una partita da non fallire sia da una parte che dall’altra. E’ uno scontro diretto in piena regola per la salvezza. Una partita animata anche dalle dichiarazioni dei dirigenti del Gavorrano circa la regolarità del campionato e le scelte della Lega.

3-5-2 per Pavanel. L’Arezzo dovrà fare a meno di Moscardelli e Varga. Torna Ferrario che partirà dalla panchina con Lulli e Cenetti. In difesa ecco Semprini (al debutto) con Sabatino e Muscat centrale. Il maltese è tornato a causa di un problema dal ritiro della nazionale maltese ma oggi pomeriggio salvo sorprese sarà in campo. Se non dovesse farcela spazio a Talarico come marcatore e Semprini centrale di difesa. In mediana spazio a Yebli per dare centimetri e consistenza al reparto. Il francese sembra in vantaggio su Lulli e Cenetti. In attacco Cutolo è il punto fermo mentre Di Nardo e Regolanti si contendono il posto.

Gavorrano senza Vitiello. Mancherà Vitiello tra le fila dei maremmani a causa della squalifica. Mancherà all’appello anche Ferrante. L’ipotesi è quella di un 3-5-2 per Favarin con Gemignani, Damonte, Conti, Remedi e Favale in mediana. Il Gavorrano in trasferta non vince quasi da un anno (Sportin Recco-Gavorrano 1-3, 23 aprile 2017), ma nell’ultimo periodo hanno cambiato marcia. In casa vengono da cinque risultati utili consecutivi. Nelle ultime quattro partite hanno messo insieme due vittorie e altrettanti pareggi. Segnali di un avversario che sembra aver trovato una sua quadratura.

Calcio d’inizio alle 16:30. Arbitro dell’incontro sarà il signor Gino Garofalo di Torre del Greco coadiuvato da Francesco Rizzotto di Roma 2 e Amir Salama di Ostia Lido.

AREZZO (3-5-2): 22 Perisan; 30 Semprini, 13 Muscat, 4 Sabatino; 2 Talarico, 8 Foglia, 18 De Feudis, 6 Yebli, 16 Luciani; 10 Cutolo, 19 Di Nardo.

A disposizione: 1 Ferrari, 3 Mazzarani, 7 Lulli, 11 Cellini, 14 Ferrario, 20 Cenetti, 21 Benucci, 23 Criscuolo, 25 Della Giovanna, 27 Belvisi, 29 Campagna, 32 Regolanti.

Indisponibili: 5 Varga (nazionale). Infortunati: 9 Moscardelli.

Allenatore: Massimo Pavanel.

GAVORRANO (3-5-2): 1 Falcone; 13 Borghini, 23 Mori, 3 Ropolo; 24 Gemignani, 8 Damonte, 21 Conti, 10 Remedi, 16 Favale; 9 Brega, 19 Barbuti.

A disposizione: 22 Pagnini, 2 Luciani, 5 Bruni, 7 Moscati, 11 Malotti, 17 Carlotti, 18 Maistro, 20 Papini, 28 Reymond.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

ARBITRO: Gino Garofalo di Torre del Greco (Francesco Rizzotto di Roma 2 – Amir Salama di Ostia Lido).

RETI: .

Note – Recupero: ‘ + ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Serie C girone A 32° giornata

Cuneo – Pontedera ore 14:30

Olbia – Alessandria ore 14:30.

Prato – Lucchese ore 16:30.

Monza – Pro Piacenza ore 20:30.

Piacenza – Giana Erminio ore 20:30.

Pisa – Carrarese ore 20:30.

Siena – Pistoiese ore 20:30.

Viterbese – Livorno ore 20:30.

Riposa: Arzachena.

