Oltre 4mila spettatori al Comunale per Arezzo-Fiorentina. Un test di lusso in una cornice di pubblico perfetta per ricordare Narciso Terziani. La curva sud omaggia il presidente più vincente nella storia amaranto con una coreografica d’eccezione. Prima del calcio d’inizio però ecco altri due momenti significativi. Il primo all’ingresso dell’Arezzo in campo per il riscaldamento: squadra sotto la sud per depositare un mazzo di fiori per Matteo Pes, il 28enne che ha perso la vita sul Cervino. E poi il ricordo di Bruno Beatrice con la vedova che ha ricevuto la maglia amaranto e quella viola con le quali ha giocato il difensore.



Pioli manda in campo la miglior Fiorentina, quella che con probabilità affronterà domenica il Chievo. Dal Canto risponde con lo stesso modulo. Debutta Pelagotti tra i pali, difesa a quattro con Luciani e Sala esterni mentre al centro tocca a Pinto e Borghini. Mediana con Foglia, Tassi e Serrotti. Bruschi sale in attacco con Cutolo e Brunori.

E’ una partita piacevole anche perché l’Arezzo gioca senza paura e lì dietro seppur poco sollecitata non trema. Serrotti, Borghini e Sala strappano anche qualche applauso. Al 28′ però la Fiorentina rompe gli indugi e Eysseric da ottima posizione batte Pelagotti per il vantaggio.

AREZZO (4-3-3): 22 Pelagotti; 16 Luciani, 33 Borghini, 26 Pinto, 32 Sala; 8 Foglia, 29 Tassi, 11 Serrotti; 10 Cutolo, 9 Brunori, 27 Bruschi (31′ pt 28 Keqi).

A disposizione: 1 Melgrati, 12 Ubirti, 2 Zappella, 3 Varutti, 4 Buglio, 6 Fracassino, 13 Belvisi, 14 Danese, 19 Persano, 23 Stefanec, 28 Keqi, 30 Basit, 34 Sbarzella, 35 Belloni.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

FIORENTINA (4-3-3): 1 Lafont; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 23 Hugo, 3 Biraghi; 24 Benassi, 6 Norgaard, 8 Gerson; 25 Chiesa, 7 Eysseric, 9 Simeone.

A disposizione: 12 Dragowski,2 Laurini, 5 Ceccherini, 14 Dabo, 15 Diks, 16 Hanko, 17 Veretout, 19 Montiel, 21 Sottil, 22 Ghidotti, 26 Fernandes, 27 Gracidar, 28 Vlahovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

ARBITRO: Giacomo Lencioni di Lucca (Niccolò Alaimo di Firenze e Luca Salvadori di Arezzo).

RETI: pt 28′ Eysseric.

Note – Spettatori: 4mila circa. Recupero: ‘ + ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Articoli correlati:

Pelagatti, affare fatto. Dal Canto blinda la difesa

Twitter @MatteoMarzotti