Arezzo femminile, i programmi per il 2018. New entry in società: c’è Arianna Paperini

L’appuntamento è per domani alle 11:30 nella sala stampa dello stadio Comunale. L’Arezzo calcio femminile ha indetto una conferenza stampa per parlare dei programmi dell’anno appena iniziato.

Il 2017 si è chiuso con un secondo posto di vitale importanza. Nella stagione che vedrà l’attuazione della riforma dei campionati di calcio femminili arrivare tra le prime tre vale la salvezza.

Ad oggi l’Arezzo è secondo a tre punti dalla capolista Florentia e con cinque punti di margine sulle terze in classifica. C’è poi la convocazione in nazionale di Costanza Razzolini ad aver impreziosito i risultati ottenuti sul campo.

Ma sul tavolo non ci saranno solo i risultati e gli obiettivi all’interno del rettangolo verde. Insieme alla presidente Chiara Tavanti interverrà anche il vice Massimo Tucci e Arianna Paperini. Quest’ultima salita alla ribalta per l’interesse mostrato verso l’Unione Sportiva Arezzo, sarebbe infatti la new entry in seno all’Arezzo femminile.

Ad oggi bocche cucite sul ruolo e l’impegno di Arianna Paperini sia da parte della diretta interessata che dall’attuale proprietà. Di certo domani oltre alle ambizioni e agli obiettivi arriveranno novità sul fronte societario.

Twitter @MatteoMarzotti