Arezzo, esordio a Lucca di mercoledì. Il calendario degli amaranto

La Lega Pro ha pubblicato il calendario dei tre gironi di serie C. Il “sorteggio” porterà l’Arezzo ad esordire in trasferta in casa della Lucchese, già avversario del doppio confronto di Coppa mercoledì prossimo. La Lega ha spiegato che le prime giornate dovranno essere disputate martedì 18 e mercoledì 19 ma se entro le 12 di domani le società dovessero trovare l’accordo per scendere in campo sabato 15 o domenica 16 potranno farlo liberamente.

Il 23 settembre l’esordio in casa contro la Pro Vercelli, poi la trasferta in casa di Moscardelli e quindi il 7 ottobre il derby a Siena. Il 17 ottobre c’è la Juventus in trasferta.

ANDATA

mercoledì 19 settembre / Lucchese-Arezzo

domenica 23 settembre / Arezzo-Pro Vercelli

mercoledì 26 settembre / Pisa-Arezzo

domenica 30 settembre / Arezzo-Arzachena

domenica 7 ottobre / Siena-Arezzo

domenica 14 ottobre / Arezzo-Pontedera

mercoledì 17 ottobre /Juventus U23-Arezzo

domenica 21 ottobre / Arezzo-Albissola

domenica 28 ottobre / Olbia-Arezzo

domenica 4 novembre / Arezzo-Cuneo

domenica 11 novembre / Novara-Arezzo

domenica 18 novembre / Arezzo-Carrarese

domenica 25 novembre /Piacenza-Arezzo

domenica 2 dicembre / Arezzo-Pro Patria

domenica 9 dicembre / Arezzo-Alessandria

mercoledì 12 dicembre /Pro Piacenza-Arezzo

domenica 16 dicembre / Arezzo-Virtus Entella

domenica 23 dicembre / Gozzano-Arezzo

mercoledì 26 dicembre / Arezzo-Pistoiese

RITORNO

domenica 30 dicembre / Arezzo-Lucchese

domenica 20 gennaio / Pro Vercelli-Arezzo

mercoledì 23 gennaio / Arezzo-Pisa

domenica 27 gennaio / Arzachena-Arezzo

domenica 3 febbraio / Arezzo-Siena

domenica 10 febbraio / Pontedera-Arezzo

mercoledì 13 febbraio / Arezzo-Juventus U23

domenica 17 febbraio / Albissola-Arezzo

domenica 24 febbraio / Arezzo-Olbia

domenica 3 marzo / Cuneo-Arezzo

domenica 10 marzo / Arezzo-Novara

domenica 17 marzo / Carrarese-Arezzo

domenica 24 marzo / Arezzo-Piacenza

domenica 31 marzo / Pro Patria-Arezzo

domenica 7 aprile / Alessandria-Arezzo

domenica 14 aprile / Arezzo-Pro Piacenza

sabato 20 aprile / Virtus Entella-Arezzo

domenica 28 aprile / Arezzo-Gozzano

domenica 5 maggio / Pistoiese-Arezzo

Twitter @ArezzoNotizie