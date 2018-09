Arezzo-Empoli 0-1, apre Caputo su rigore

Non c’è Pasqual tra le fila dell’Empoli. Salta il ritorno da ex dell’esterno mancino per la sfida tra Arezzo ed Empoli. Dal Canto per l’occasione si affida al 4-3-3 provando davanti alla difesa Basit. Novità in attacco dove Bruschi prende il posto di Belloni fermatosi dopo un problema fisico avvertito in allenamento. Il tridente vede Persano al centro con alle sue spalle Bruschi e Cutolo. Dall’altra parte ecco il 4-3-3 disegnato da Andreazzoli.

Partita per pochi intimi al Comunale, complice anche l’orario del calcio d’inizio (ore 18). Gli ospiti passano dopo soli 8′ con Caputo che dagli undici metri batte Pelagotti. Il rigore era stato concesso per un contrasto in area tra Pinto e il capitano azzurro. L’Arezzo reagisce: Cutolo appoggia a Persano, anticipato sul più bello. Ci prova allora Serrotti che da posizione defilata trova la deviazione di Provedel in angolo.

AREZZO (4-3-2-1): 22 Pelagotti; 16 Luciani, 36 Pelagatti, 26 Pinto, 32 Sala; 8 Foglia, 30 Basit, 11 Serrotti; 27 Bruschi, 10 Cutolo; 19 Persano.

A disposizione: 1 Melgrati, 12 Ubirti, 2 Zappella, 3 Varutti, 4 Buglio, 9 Brunori, 14 Danese, 28 Keqi, 29 Tassi, 33 Borghini, 34 Sbarzella.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

EMPOLI (4-3-3): 1 Provedel; 2 Di Lorenzo, 26 Silvestre, 27 Untersee, 29 Marcjanik; 8 Traore, 4 Brighi, 48 Ucan; 20 La Gumina, 11 Caputo, 10 Bennacer.

A disposizione: 99 Fulignati, 21 Terracciano, 5 Matteucci, 6 Montaperto, 17 Lollo, 19 Perretta, 32 Balde, 33 Ricchi, 66 Adan.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

ARBITRO: Marco Ricci di Firenze (Marco Leoncini di Lucca – Lorenzo Colasanti di Grosseto)

RETI: pt 8′ Caputo rig.

Note – Spettatori: 300 circa. Recupero: ‘ + ‘. Angoli: .

Twitter @MatteoMarzotti @NicolaBrandini