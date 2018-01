Arezzo, è il giorno di Matteoni. Alle 10 l’incontro dal notaio per l’acquisizione del Cavallino

E’ il giorno di Marco Matteoni. Alle ore 10 l’imprenditore romano si recherà presso uno studio notarile della capitale per firmare l’atto che lo designerà come nuovo proprietario e presidente dell’Arezzo.

Di fatto per il Cavallino il presidente non cambierà rispetto a quello annunciato lo scorso novembre quando la Neos Solution rilevò il 99 per cento delle quote. A cambiare la sarà la proprietà. La società consortile dopo il passo indietro di poche settimane fa ha chiesto tempo a ridosso del Capodanno. “Sono tranquillo – aveva detto al riguardo Matteoni – è chiaro che le carte siano studiate da avvocati e commercialisti“.

Di fatto oggi, salvo sorprese, inizierà l’era Matteoni. Per l’Arezzo si tratta (stando alle visure camerali) della quarta proprietà in poco meno di un anno. Da Ferretti a Nuccilli, da Nuccilli a Ferretti passando per la Neos fino ad arrivare a Matteoni.

L’imprenditore romano rileverà il club con la Matteoni Group, quella che lui stessa ha definito la cassaforte di famiglia. “Mia figlia ha il 90 per cento delle quote almeno finché mio figlio non compirà 18 anni. Secondo voi metterei in difficoltà i miei figli? Se faccio questo passo è perché sono convinto e credo nel progetto“.

L’Arezzo diventerà un’azienda a partire da oggi. Lo ha detto e ribadito Matteoni che al riguardo ha anticipato solo che il calcio inciderà solo per il 20 per cento. Il resto dovrà arrivare tramite marketing e altre attività.

E a proposito di anticipazioni cresce l’attesa per conoscere la composizione del consiglio di amministrazione. “L’Arezzo sarà un libro aperto per tutti“. Partendo da questo presupposto ecco un cda con all’interno Orgoglio Amaranto e come detto da Matteoni davanti al sindaco anche da un rappresentate dell’amministrazione comunale e uno degli sponsor.

Intanto però c’è da attendere una firma. Solo dopo sarà possibile iniziare a parlare del futuro.



