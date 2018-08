Ore 17:45 – E’ di pochi minuti fa la notizia che Arezzo-Sangiovannese non si giocherà. Annullata l’amichevole per “problemi agli spogliatoi di Palazzo del Pero” dicono dal Valdarno. Ad ogni modo la partita non ci sarà. La Sangio scenderà in campo a Figline. La partita originariamente era in calendario a Palazzo del Pero a porte chiuse. Anticipato nel frattempo a mercoledì 22 agosto alle ore 21 l’amichevole con la Fiorentina come riportato sul sito dell’Arezzo.

Ore 16:00 – Tra le stranezze del calcio d’estate c’è quella di disputare un’amichevole a porte chiuse. Non è uno scherzo quello che vede protagoniste Arezzo e Sangiovannese. Le due formazioni si sono accordate per disputare un’amichevole domenica prossima con calcio d’inizio alle 17:30 a Palazzo del Pero.

Per motivi di ordine pubblico e per scelta del club amaranto l’impianto che sta diventando il quartier generale della prima squadra resterà chiuso ai tifosi. Nè quelli amaranto nè quelli azzurri potranno accedervi. La notizie è arrivata dal Valdarno ed è normale che abbia fatto il giro anche ad Arezzo. Tra le due tifoserie non c’è alcun gemellaggio ma nemmeno rapporti deteriorati.

La spiegazione sta nel fatto che l’Arezzo ospiterà tra una settimana la Fiorentina. Il club viola ha fatto un sopralluogo al Comunale chiedendo un manto erboso “perfetto“. “Ci sono in ballo diverse cose per quanto riguarda il test con la Fiorentina e vogliamo fare un’ottima figura” fanno sapere i dirigenti del Cavallino. Da qui la necessità di individuare un altro terreno di gioco. Il Fedini è attualmente al centro di interventi di manutenzione e quindi non può essere impiegato. A Le Caselle manca l’agibilità della tribuna oltre al fatto che non sono presenti due ingressi e due tribune distinte. La scelta è quindi ricaduta su Palazzo del Pero dove però non sono presenti due ingressi separati per le tifoserie, quindi ecco le porte chiuse.

