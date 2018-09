Arezzo-Arzachena, l’ordinanza del sindaco invita ad un minuto di silenzio

Un minuto di silenzio prima di Arezzo-Arzachena in calendario domenica al Comunale. La prima partita di campionato in casa per gli amaranto sarà preceduta dal raccoglimento per i due dipendenti dell’Archivio di Stato che hanno perso la vita sul lavoro.

L’ordinanza del sindao Ghinelli del 24 settembre riguardante la proclamazione del lutto cittadino infatti non lascia spazio a interpretazioni.

Nel testo di parla infatti di “osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio di ogni spettacolo pubblico, teatrale, musicale o sportivo in programma nel territorio comunale fino a domenica 30 settembre“.

Dopo aver giocato con il lutto al braccio a Pisa ed aver sosservato un minuto di silenzio prima del derby la società amaranto cercherà ovviamente di rispettare anche l’invito contenuto nell’ordinanza del primo cittadino.

