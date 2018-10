Arezzo-Albissola, le probabili formazioni. Novità nell’undici amaranto, Fossati si gioca molto

Ripartire dopo il ko. L’Arezzo riceve dopo la prima sconfitta stagionale la matricola Albissola, ultima della classe. In casa amaranto è più che giustificato attendersi una risposta visto che il ko contro la Juve non è stato fin troppo severo. Dal Canto ha però messo in guardia i suoi dal sottovalutare l’Albissola.

Arezzo, 4-3-1-2 con alcune novità. Spazio ad alcuni avvicendamenti tra le fila degli amaranto. Sala tornerà in campo dall’inizio. Borghini proverà a insidiare un posto a Pelagatti e Pinto. In mediana stesso discorso per Tassi anche se Basit, Buglio e Foglia vanno verso la conferma. Sulla trequarti può toccare a Bruschi e in attacco a Belloni, due giocatori che giovedì una volta entrati in campo hanno fatto vedere buoni spunti. Accanto all’ex Carpi ci sarà Brunori.

Fossati si gioca molto. Un punto in sei giornate ma anche un gioco propositivo che passa in secondo piano a causa della classifica. Fossati, fanno sapere dalla Liguria, si gioca molto oggi pomeriggio al Comunale. Confermato il 4-4-1-1 ma non sono da escludere avvicendamenti vari per tentare il tutto per tutto.

Calcio d’inizio alle 16:30. Arbitro dell’incontro Michele di Cairano di Ariano Irpino coadiuvato da Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Stefano Camilli di Foligno.

AREZZO (4-3-1-2): 22 Pelagotti; 16 Luciani, 6 Pelagatti, 26 Pinto, 32 Sala; 4 Buglio, 13 Basit, 8 Foglia; 27 Bruschi; 39 Belloni, 9 Brunori.

A disposizione: 1 Melgrati, 2 Zappella, 3 Varutti, 5 Mosti, 7 Zini, 11 Serrotti, 14 Danese, 17 Salifu, 19 Persano, 28 Keqi, 29 Tassi, 33 Borghini.

Indisponibili: 10 Cutolo, 15 Nije, 21 Benucci, 24 Burzigotti.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

ALBISSOLA (4-4-1-1): 22 Albertoni; 15 Calcagno, 20 Gargiulo (Nossa), 2 Rossini, 23 Oprut; 6 Gulli (Balestrero), 19 Damonte, 14 Sibilia, 7 Russo; 10 Martignago, 9 Cais.

Allenatore: Fabio Fossati.

ARBITRO: Michele di Cairano di Ariano Irpino (Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto – Stefano Camilli di Foligno).

RETI: .

Note – Spettatori: . Recupero: ‘ + ‘. Angoli: . Ammoniti: .

Serie C girone A – 8° giornata

Arzachena – Alessandria ore 15:30.

Juventus U23 – Siena ore 16:30.

Pistoiese – Novara ore 16:30.

Pro Patria – Piacenza ore 16:30.

Pro Vercelli – Pontedera ore 16:30.

Pro Piacenza – Cuneo ore 20:30.

Carrarese – Olbia 22/10, ore 20:30.

Gozzano – Pisa 22/10, ore 20:45.

Virtus Entella – Lucchese rinviata.

