Arezzo al lavoro con Moscardelli. Martedì c’è il Livorno, al via la prevendita

Volti distesi e clima sereno in casa Arezzo il giorno dopo la vittoria in casa del Pro Piacenza. Tre punti che mancavano da 89 giorni. Gli amaranto sono tornati subito in campo scegliendo il Comunale come sede dell’allenamento.

Tutti presenti gli amaranto. Pavanel ha diviso la squadra in due gruppi. Da una parte i giocatori scesi in campo nel primo tempo contro il Pro Piacenza a cui si è aggiunto Moscardelli. Corsetta insieme ai compagni per il capitano che a questo punto lancia segnali incoraggianti per un rientro in campo per la sfida in calendario sabato 7 aprile in casa del Cuneo (ore 14:30).

Si è rivisto anche Curtis Yebli che si è allenato regolarmente con il resto della squadra. Domani alle 11 ultima seduta di lavoro della settimana in programma a Le Caselle. L’Arezzo si fermerà per Pasqua tornando in campo lunedì per la rifinitura. Martedì alle 18:30 c’è il recupero di campionato con il Livorno.

Al via la prevendita. I biglietti sono acquistabili direttamente sul sito Listicket. Il Tabacchi di Piazza San Donato per la prevendita nei prossimi giorni resterà aperto oggi e domani dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19:30. Domenica e lunedì dalle 9:30 alle 12:30 mentre martedì dalle 9 alle 15:30. La biglietteria centrale aprirà il giorno della gara dalle 15:30 in poi.

I prezzi dei tagliandi:

Curva Sud: intero € 12 (biglietteria) – intero € 10 (online e prevendita)

Tribuna laterale: intero € 22 (biglietteria) – intero € 20 (online e prevendita)

Tribuna centrale: intero € 33 (biglietteria) – intero € 30 (online e prevendita)

Centralissima: intero € 45 (biglietteria) – intero € 40 (online e prevendita)

Under 18: ridotto su tutti i settori eccetto la Curva

Under 10/Accompagnatori invalidi: biglietto unico € 2

L’ingresso per gli invalidi al 100% è completamente gratuito.

L’Arezzo ricorda inoltre che i biglietti sono solo nominativi, ed è quindi necessario presentarsi alla biglietteria, e alla partita, muniti di un documento di identità valido.

