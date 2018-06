Alvini più distante, Magi in pole per la panchina dell’Arezzo

Nel calciomercato tutto può cambiare nel giro di pochi minuti, figurarsi in una settimana. Se sette giorni fa Alvini sembrava ad un passo dall’Arezzo adesso c’è Magi in pole per la panchina.

Classe 1971, originario di Pesaro, Magi è stato contattato dal club amaranto. Un colloquio come ce ne sono stati anche con altri suoi colleghi. Il tecnico avrebbe dato la sua disponibilità al progetto e nelle prossime ore potrebbe arrivare la stretta di mano.

Va anche detto che su Magi era forte non solo l’interesse dell’Arezzo ma anche quello del Ravenna. I giallorossi però poche ore fa hanno ufficializzato Luciano Foschi. Un annuncio che potrebbe spingere Magi verso viale Gramsci.

La scorsa estate le strade del tecnico pesarese e dell’Arezzo erano vicine ad incontrarsi. Il club amaranto poi scelse Bellucci con Magi che si accordato nel frattempo con il Bassano. Un tecnico emergente che ha già catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Questo l’identikit di Giuseppe Magi, un allenatore che ha vinto due campionati in tre anni. Una carriera iniziata nei dilettanti, il passaggio alla Vis Pesaro e poi alla Maceratese. Con i biancorossi Magi vince la serie D ripentendosi a Gubbio. Con gli eugubini al primo anno in serie C arriva anche l’accesso ai playoff.

Qui nasce l’interesse dell’Arezzo ma l’accordo non arriva. Chissà che questa non sia la volta buona.

In ballo però oltre a Magi resta anche un altro candidato. Certo è che Alessandro Calori ha smentito di aver avuto contatti con il Cavallino. Michele Marcolini piace a Virtus Entella e Avellino. C’è anche Massimiliano Alvini che una settimana fa aveva un accordo di massima con l’Arezzo. L’Albinoleffe non è intenzionato a liberare a cuor leggere il tecnico di Fucecchio che vanta un altro anno di contratto.

Twitter @MatteoMarzotti

[Fonte foto cronacaeugubina.it]