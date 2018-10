Acf Arezzo, le amaranto debuttano in campionato in casa del Milan Ladies

Parte ufficialmente la regular season dell’Arezzo Calcio Femminile sotto l’egida della Figc nella nuova serie B a girone unico. Una stagione particolarmente impegnativa che permetterà al club aretino di calcare i più importanti campi italiani giocando contro storici blasoni del calcio femminile nazionale.

In un weekend in cui prenderanno il via anche il campionato regionale Under 15 e il campionato nazionale Primavera, la prima giornata d’andata del nuovo campionato nazionale di Serie B vedrà le amaranto di Marx Lorenzini partire alla volta del capoluogo milanese per affrontare la gara esterna contro le Milan Ladies. Dopo quasi due mesi dall’inizio della preparazione, ed un esordio non troppo fortunato tra le fila della Coppa Italia femminile, capitan Teci e compagne si avvicinano dunque al proprio battesimo di fuoco all’interno di una competizione estremamente livellata e di indiscussa qualità.

“Emozione e voglia di far bene sono le componenti di questa vigilia- illustra il tecnico Marx Lorenzini – il conto alla rovescia è partito e, in questi mesi, abbiamo lavorato duramente e con impegno per farci trovare preparati per questo primo importante appuntamento. Cercheremo di iniziare questo nuovo campionato nella stessa maniera con cui abbiamo terminato lo scorso, consapevoli che il livello della stagione si è notevolmente alzato e che ogni partita andrà affrontata come una finale, con umiltà, determinazione e spirito di sacrificio. Questa prima gara sul campo delle Milan Ladies ci darà subito indicazioni sulla qualità che dovremo poi esprimere nel corso dell’anno: non sarà un esordio semplice, ma ce la metteremo tutta per dire la nostra anche questa volta.”

