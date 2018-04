A testa alta contro il Livorno. Pavanel: “Niente turn over. Avanti con le nostre certezze”

Nessun turn over semmai qualche novità a livello tattico senza togliere alcune certezza. Ecco come Massimo Pavanel prepara il derby di domani. Alle 18,30 arriverà il Livorno per il primo dei tre recuperi di campionato che attendono il Cavallino.

“E’ un avversario tosto e non lo scopriamo certo adesso – spiega Pavanel – hanno perso contro il Monza ma è il Livorno che ha fatto la partita. Non sono abituato a guardare in casa degli altri, penso prima di tutto alla mia squadra”.

Ci saranno novità nell’undici titolare?

“Niente turn over anche se ho qualche dubbio come sempre – prosegue il tecnico – il turn over potrà esserci semmai dopo Cuneo. Dopo il derby ci sarà tempo e modo di recuperare energie. Sul piano tattico cercheremo di fare qualcosa per dare al fastidio al Livorno mantenendo le nostre certezze”.

Certezze che sono rappresentate anche dai giovani. Semprini e della Giovanna si stanno esprimendo su ottimi livello. Quanto c’è dell’allenatore nel loro rendimento?

“Credo che il merito sia loro – confessa Pavanel – l’allenatore vede quello che i ragazzi fanno in allenamento e poi concede il minutaggio. Loro sono stati bravi a cogliere l’occasione, si sono fatti trovare pronti. Non dimentichiamoci che sono ragazzi cresciuti in vivai come quelli di Juventus e Inter. Avere tante partite così ravvicinate porta ad avere la necessità di poter contare su tutti i giocatori della rosa. Certo è che si sono ben comportati fin qui e questo ha alzato la competitività dimostrando di poter essere titolari”.

Le vittorie sul campo quanto possono aiutare la società in un mese che vedrà l’Arezzo andare all’asta?

“I risultati possono mantenere vivo l’interesse questo è certo – aggiunge Pavanel – noi è dall’inizio che stiamo mettendo sempre lo stesso impegno ogni volta che scendiamo in campo per i tre punti”.

quando tornerà Moscardelli?

“Presto ma non dobbiamo fare l’errore di velocizzare il rientro. Ovviamente spero di avere Davide a disposizione prima possibile”.

Twitter @MatteoMarzotti