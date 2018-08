A Roma il consiglio direttivo della Lega Pro. Attesa per gironi e calendari

Giornata calda e delicata per la Lega Pro. A Roma è in programma il consiglio direttivo della terza serie. Un appuntamento fissato ad inizio agosto quando davanti alle richieste di ripescaggio, gli appelli al Coni e alla giustizia (sportiva e non), rendevano impossibile prendere una decisione.

Il primo risultato è stato quello di spostare, anzi rinviare, la composizione dei gironi e la formazione dei calendari. E pensare che la Lega Pro aveva preparato un evento ad hoc per presentare al meglio la stagione 2018/2019. L’obiettivo e la speranza di club, presidenti e tifosi è che oggi possano arrivare gironi e calendari.

“Me lo auguro anche io ma ho ancora qualche dubbio che possa accadere” aveva commentato ieri Giorgio La Cava ipotizzando anche come prima domenica di campionato il 16 settembre.

Tra i temi che saranno discussi quelli inerenti le decisioni tecnico-sportive, le risorse a partire da quelle provenienti dai diritti TV della ex Legge Melandri e le norme relative alle Licenze Nazionali che salvaguardino la competizione sportiva.

Le società di serie C chiedono “un sistema di regole che consentano di dare certezza e di avere rispetto per chi investe nel calcio” oltre a “risorse dai diritti TV della ex Melandri, in rispetto dei principi sanciti dalla legge” e “una riforma dei campionati e di una “sostenibilità” sostanziale e non di facciata o basata su semplici annunci propagandistici“.

Nel pomeriggio, verso le 17, è attesa la fine dei lavori.

