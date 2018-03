3-5-2 ma con quali uomini? Arezzo al lavoro per la “finale” con il Gavorrano

Il conto alla rovescia è iniziato. Per l’Arezzo, come detto da Pavanel, da qui alla fine saranno tutte delle finali. Quella più vicina però è forse una delle più importanti. Sabato arriva il Gavorrano alle 16:30. Uno scontro diretto in piena regola vista la classifica. Ad infiammare ancor di più la vigilia ecco le parole del patron dei maremmani.

Luigi Mansi non ha gradito l’arbitraggio di Gavorrano-Pontedera e la decisione della Lega riguardo i club con difficoltà economiche. Ci ha pensato poi il sito del Gavorrano a cancellare ogni dubbio con una nota stampa in cui si parla del caso Arezzo.

“[…] Guarda caso e speriamo davvero che lo sia – si legge sul sito del club maremmano – l’arbitraggio odierno è arrivato al termine di una settimana che ha visto l’Arezzo vedersi concedere l’esercizio provvisorio dopo che il presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, Gravina, con una decisione che a memoria d’uomo non ha precedenti nella storia del calcio italiano, ha disposto il rinvio di ben tre gare della compagine aretina, senza averne né il potere, né il diritto”.

Dichiarazioni e comunicati a parte l’Arezzo deve pensare solo al campo. Pavanel è alle prese con varie emergenze. Ferrario ko, Della Giovanna ai box, Muscat e Varga in nazionale. Stando così le cose mancheranno quattro difensori centrali sabato prossimo. In più ecco l’infortunio di Moscardelli che tra oggi e domani si sottoporrà ad esami medici. Si teme per il capitano uno stop importante. Ci sono poi Lulli e Benucci in ripresa così come Di Nardo.

Insomma non mancano i punti interrogativi e le difficoltà. Intanto questo pomeriggio sul sintetico del Buonconte da Montefeltro la formazione amaranto ha svolto una serie di partitelle a tema. Da quanto emerso in difesa ci saranno delle novità. Un’ipotesi, con il 3-5-2 verso la conferma, che porterebbe Talarico, Semprini e Sabatino a formare il reparto arretrato.

Mediana con Luciani, Foglia, De Feudis, Cenetti e Mazzarani. In attacco avanti con Cutolo e Di Nardo.

Domani allenamento al mattino al Comunale (ore 9:30). Nelle prossime ore sono attese novità sul fronte biglietti e abbonamenti. Non sono da escludere iniziative per portare ad incrementare gli incassi. Una mossa necessaria in virtù dell’esercizio provvisorio. Mosse che interesseranno tutti i settori e i tagliandi.

Twitter @MatteoMarzotti