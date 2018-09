1923-2018, buon compleanno Arezzo calcio

Buon compleanno Arezzo calcio! E’ un traguardo speciale quello dei 95 anni del Cavallino. Non solo per la cifra che a questo punto permette di intravedere il secolo di storia. E’ un compleanno diverso dagli altri perché arriva in un anno speciale, quello in cui l’Arezzo ha visto e vissuto ogni situazione ed emozione possibile.

Dal baratro del fallimento e della scomparsa, alla rinascita societaria per mano di imprenditori, ma soprattutto di una città e prima ancora dei suoi tifosi, fino ad arrivare a quella salvezza diretta sul campo di Carrara con la corsa di Pavanel e la festa proseguita fino al piazzale Lorentini.



E’ un compleanno che sa di ripartenza, che vuole dare un nuovo slancio. L’Arezzo lo avrebbe festeggiato perfino tra i dilettanti, ma farlo dopo aver mantenuto la Serie C ha tutto un altro sapore. Per ricordare che l’Arezzo è ancora qua e poi perché il 2018 si è portato via nel giro di pochi mesi colonne portanti della storia amaranto. Su tutti Angelillo e Terziani. L’allenatore degli anni ’80, il periodo d’oro del calcio aretino, e il presidente che prese per mano l’Arezzo sull’orlo del fallimento riportandolo in alto.

E proprio a chi ha fatto la storia, calciatori e dirigenti, ma anche e soprattutto a chi ha permesso all’Arezzo di non scomparire pochi mesi fa è dedicato questo 95esimo compleanno.

Il Museo Amaranto inaugurerà questa sera la “Hall of fame” all’interno della propria sede allo stadio. Tassinari, Bichi, Graziani, il “prof” Bulletti e un quinto nome a sorpresa saranno i primi ad entrare in questa particolare cerchia di “eroi amaranto“.

La storia e la ripartenza. Insieme ai premiati della “Hall of fame” saranno assegnati riconoscimenti al comitato Orgoglio Amaranto, all’amministrazione comunale, due componenti nella lotta per non scomparire dello scorso marzo, e poi a Coni e Panathlon. Tutti insieme per una serata all’insegna della storia, della tradizione e di una passione che tra “tormento ed estasi” va avanti da 95 anni.

