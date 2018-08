12 anni, bomber di razza e già nelle Giovanissime viola: ecco Martina Santini

A soli 12 anni potrebbe giocare ancora con le sue coetanee nella categorie Esordienti. Invece Martina Santini, baby calciatrice aretina classe 2006, brucia le tappe.

Martina già dalla passata stagione milita nella formazione della Fiorentina. L’accordo tra la bambina che ha mosso i primi passi nel Quarata – giocando con i maschietti – è stato siglato.

Martina sarà in forza tra poche settimane nella formazione Giovanissime. Merito delle oltre 40 reti siglate. Un autentico bomber che la società viola non si è lasciato sfuggire e su cui ha puntato in vista della prossima stagione.

Twitter @ArezzoNotizie