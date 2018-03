Calcio femminile, Vigor fc – Casentino 3-1, amara sconfitta per le aretine

Nella XX giornata del campionato di serie C femminile si registra la sconfitta per 3-1 del Casentino sul campo del Vigor cf.

Partita resa molto impegnativa per le avverse condizioni del campo con le Ccf che si presentano davanti alla porta avversaria numerose volte senza però concretizzare le occasioni create per poi essere puntualmente punite dalle antagoniste ciniche e spietate in area di rigore.

Dopo neanche un minuto di gioco le Ccf si rendono pericolose con Ronchetti che sbaglia una ghiotta occasione da rete, sola davanti al portiere; nel corso della prima frazione di gioco tanto gioco ma sterilità in zona tiro da parte del Casentino; allo scadere della prima frazione di gioco la gara si sblocca in virtù di un calcio di rigore generosamente concesso dall’arbitro Grazzi e realizzato dalla calciatrice Manetti della Vigor con le squadre che vanno al riposo negli spogliatoi sul risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa; nella ripresa le Ccf non demordono e pur continuano a mostrare una bella manovra di gioco non concretizzano; al 12’ raddoppio della Vigor con Cosi; al 35’ terza rete delle padroni di casa con Giangrasso e solo nel finale allo scadere Brandani per la Ccf limita il passivo con la gara che si conclude sul punteggio di 3-1 a favore della Vigor.

In virtù di questo risultato le ospiti restano ferme a quota 8 punti in classifica, in virtù di 2 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte con un tabellino di 17 reti realizzate e 45 subite.

Nel prossimo turno impegno casalingo contro il Don Bosco Fossone.

Di seguito le dichiarazioni post gara della presidentessa Fabiola Fani : “La partita e’ stata caratterizzata da svariati errori del direttore di gara Grazzi, una costante ormai in questa stagione dove abbiamo sempre avuto grossi problemi di arbitraggio; le ragazze hanno dimostrato anche oggi di crescere costantemente e di non mollare mai, sono contenta della prestazione della squadra aldilà del risultato ottenuto, ora pensiamo a prepararci per il prossimo incontro”.

Vigor fc – Casentino 3-1

Vigor fc (Auletta, Balloni, Briccolani, Cape, Casini, Cosi, Innocenti, Lorimer, Manetti, Pioni, Tagliaferri)

Casentino (Zampella, Micallef, Ciofini, Ronchetti, Corazzesei, Brandani, Bartolucci, Borri, Rampazzo, Giorgini, Grassi, Tinti, Tellini)

Marcatori : 46’ Manetti, 57’ Cosi, 80’ Giangrasso, 90’ Brandani