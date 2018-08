Brillano gli aretini nella Corrilerchi

Circa 300 atleti hanno partecipato alla 11esima Corrilerchi che si è disputata nella frazione di Lerchi nel tifernate.



Dopo la benedizione impartita da parroco di Lerchi in ricordo di Lorenzo Bruschi si è dato il via con Marianelli, Graziani, Guidelli , Cardelli ed i fratelli Boinega a tenere la testa della corsa con un ritmo sostenuto.

Al primo dei 3 giri previsti (2 km a giro circa) transita in testa Cristian Marianelli in 6’46″ tallonato a 3″ da Emanuele Graziani mentre più staccati segue un gruppetto comprendente i fratelli Boinega, Cardelli, Marini, Rondoni,Guidelli e Braganti.

Primo giro abbastanza equilibrato anche in campo femminile con Benedetta Rossi su Genziana Cenni staccata di 3″ mentre le altre erano ancora più staccate.

Nel 2° passaggio Marianelli aumenta il proprio vantaggio su Graziani mentre si fa più incerta la situazione per il 3° posto.

Analoga situazione in campo femminile.



Nel traguardo finale Marianelli va a vincere con un vantaggio di 43″ su Graziani e 54″ su Boinega Luca mentre buono il finale di Giuseppe Cardelli 4° che supera Marini,Rondoni e Guidelli nell’ordine.

Benedetta Rossi va a vincere aumentando il suo vantaggio su Cenni mentre per il terzo posto la spunta Betti su Sportelli Ciuchi e Menchetti nell’ordine.

Piacevole rivedere il rientro di Amilcare Gibin che in 50′ è riuscito a terminare la gara senza troppa difficoltà.

Prossimo appuntamento del Grand Prix Venerdi 24 Agosto a Castelfranco di Sopra con la 2^ edizione della ZOLFINA di cui di seguito allego il volantino.