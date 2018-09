Bracciali torna in campo a San Pietroburgo: ancora in doppio con Marco Cecchinato

Scenderà in campo alle 15 (ora stimata) di questo pomeriggio, a fianco di Marco Cecchinato, per il “St. Petersburg Open”, torneo Atp World Tour 250. Daniele Bracciali disputerà gli ottavi di finale del torneo che si gioca sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia.

Torna in campo insieme al compagno con il quale ha intrapreso gli Us Open, conclusi al primo turno contro la coppia già testa di serie composta da Mike Bryan e Jack Sock.

Questo pomeriggio la coppia avversaria sarà composta da Tim Pütz e Philipp Petzschner.