Bonifico da 100mila euro per l’Arezzo. Si muovono gli imprenditori contattati da Pieroni

100mila euro per l’Us Arezzo. Il bonifico è stato effettuato da Giorgio La Cava, uno degli imprenditori che stanno operando insieme a Ermanno Pieroni. Originario di Roma ma da anni ormai residente in Umbria, ha appena effettuato un bonifico da centomila euro sul conto corrente garantito dalle firme del sindaco e del presidente di Orgoglio Amaranto.

La Cava sarebbe interessato a rilevare le quote sociali dell’Us Arezzo quando il titolo sportivo andrà all’asta.

La Cava è operativo nei settori immobiliare, alberghiero e della ristorazione. Appassionato di calcio, in passato si era avvicinato alla Lucchese e alla Maceratese, rinunciando però in entrambe le circostanze al passo decisivo, scoraggiato dalla situazione critica delle due società. E’ stato invece coinvolto in prima persona nella gestione della Voluntas Spoleto in Eccellenza.

