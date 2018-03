Bilancio positivo per gli eventi sportivi del fine settimana a Sansepolcro

Non solo Resurrezione nel fine settimana a Sansepolcro. Quello appena trascorso è stato infatti un weekend positivo anche a livello sportivo, con due importanti manifestazioni organizzate lungo le strade cittadine che hanno accompagnato la domenica dei biturgensi.

Il primo di questi è il campionato italiano di lancio del formaggio, svoltosi nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 marzo e organizzato dal Rolling Cheese Team di Santa Fiora in collaborazione con l’associazione dei giochi tradizionali FIGeST. Sono stati quasi 300 i partecipanti alle gare ufficiali di uno dei giochi più rappresentativi del nostro territorio, con sfide ricche di colpi di scena nelle cinque categorie che prevedono il lancio di forme di formaggio da 1, 3, 6, 9 e 20 chili. Tra i vincitori, anche il biturgense Valter Giorni che si è aggiudicato il primo posto nella categoria 9kg.

In contemporanea, nella mattinata di domenica, si è svolta la 1° Granfondo Cicloturistica Città di Sansepolcro – Maratona degli Appennini. Anche in questo caso sono stati quasi 300 i ciclisti partiti alle 7:15 da Sansepolcro per affrontare un suggestivo percorso che ha attraversato il luoghi più rappresentativi della Valtiberina come il lago di Montedoglio e i principali passi, tra ricchi ristori e bei momenti conviviali. La manifestazione è stata accompagnata da un evento collaterale con protagonisti i bambini delle elementari, che hanno realizzato una serie di disegni dedicati al tema della ‘rinascita’. Anche in questa occasione, infatti, una parte dei proventi dell’evento sarà devoluta al Comune di Visso per la ricostruzione a seguito del terremoto. I bambini sono stati premiati con biciclette ed altri gadget.

“Grande entusiasmo in questo weekend ricco di tradizione, passione e solidarietà – ha commentato il delegato allo Sport Lorenzo Moretti – E’stato un vero onore per la nostra città ospitare il campionato nazionale di lancio del formaggio. Un evento ricco di storia e tradizione popolare che siamo stati ben lieti di accogliere, anche in virtù della vittoria ottenuta dal nostro giocatore. Dall’altro lato esprimiamo riconoscenza al Velo Club per l’impegno e la grande passione con cui hanno organizzato la giornata, coinvolgendo peraltro i ragazzi delle scuole: i numeri e la grande partecipazione alla Maratona degli Appennini parlano da soli. Insomma, grazie a tutti per questo bel fine settimana di grande sport che ha portato tanti appassionati lungo le strade del nostro Borgo.”