Il Bibbiena resta ancorato all’ultimo posto. Ko a Dicomano (2-1)

Terza di campionato in Promozione con il Dicomano che batte il Bibbiena per 2 a 1. Primo tempo dove i locali hanno agguantato il vantaggio al 45’, quando ormai il pari era il risultato più equo e dove gli ospiti erano stati più pericolosi, ma il calcio è concretezza cosa che al momento manca al Bibbiena. Secondo tempo con i bibbienesi che entrano in campo con la verve giusta sfiorando il raddoppio ma sono ancora troppi gli errori al momento topico anche banali che non permettono ai compagni di essere al momento giusto al posto giusto, ed il quasi goal non fa classifica. Sbagliare è umano e prima o poi capita e il Dicomano ringrazia ed incamera un inaspettato 2 a 0. Il Bibbiena nonostante tutto non ci stà e riesce ad accorciare in zona Cesarini con un bel servizio di Mengoni e la finalizzazione di Frijio ma ormai non c’è più tempo per il possibile pari e la casella dei punti rimane ad un preoccupante 0 in classifica e molto lavoro da fare per mister Innocenti per far quadrare la propria squadra che a tratti e sembrata irriconoscibile rispetto alle buone gare di Coppa Italia. Veniamo alla cronaca: al 18’ Dicomano favorito da un fuorigiuoco non rilevato dal DG che permette a Gigli di trovarsi solo davanti a Santicioli è bravo Testi e sventare in angolo in extremis. Al 40’ è Carlucci a salvare il Dicomano su conclusione al palo di Frijio. Al 45’ locali in vantaggio…angolo dalla destra la difesa bibbienese e tutta davanti a Santicioli così che nella respinta Giannoni, non marcato, al limite può battere al volo di destro e trovare l’angolo giusto per l’ inaspettato 1 a 0. Dicomano gtranquillizato dal vantaggio ha la palla del raddoppio con Lumini che solo davanti a Santicioli fallisce il 2 a 0. Cinque minuti dopo ancora possibilità del doppio vantaggio per il Mugellani con Fantaccini di testa che però non centra la porta. Al 35’ l’ormai immancabile errore difensivo rosso-blu e Buonocore da poco entrato si inserisce fra difensore e portiere in uscita e con la punta del piede appoggia in porta il 2 a 0. Partita equilibrata ma il Dicomano è avanti di due goals. Colpo di reni del Bibbiena allo scadere con un bel recupero di Mengoni sulla linea di fondo con cross al centro e Frijio che la volo di destro piazza in rete. Finale 2 a 1. Domenica impegnativo derby casalingo contro il Soci dell’ex Occhiolini con già la spia della riserva accesa in classifica che richiede un immediato rabbocco di benzina.

