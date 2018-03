Bianca Folegnani vola alle finali dei Campionati Nazionali Gold

La Ginnastica Petrarca conquista un nuovo pass per le finali dei Campionati Nazionali Gold di ginnastica ritmica. L’ultima atleta ad essere riuscita a rientrare tra le migliori d’Italia che potranno contendersi il tricolore è Bianca Folegnani che, nella categoria Allieve A4, ha vissuto una lunga trasferta fino ai campionati interregionali nella salernitana Angri, dove è stata tra le grandi protagoniste in virtù di un bel secondo posto. La gara, una delle più complete e impegnative del panorama ginnico, era riservata alle più talentuose giovani atlete di Toscana, Lazio e Sardegna che si sono messe alla prova in un programma tra più attrezzi (cerchio, palla, nastro e clavette), arrivando a definire una classifica finale frutto della somma dei punteggi di ogni singolo esercizio.

Nata nel 2006, Folegnani aveva aperto la stagione con un quinto posto ottenuto ai campionati regionali che le ha permesso di accedere alla successiva fase interregionale dove si è esibita accompagnata dall’allenatrice Elena Zaharieva. Alla prova di Angri, la petrarchina ha eseguito con precisione e maestria ogni esercizio, piazzandosi fin da subito in cima alle classifiche e meritando il secondo posto finale che la consacra come la migliore tra le toscane in gara. Folegnani, cresciuta nella Ginnastica Riboli di Lavagna (Ge) e ormai tra i punti fermi della società aretina con cui ha disputato anche l’ultima serie A1, potrà ora partecipare ai campionati italiani in programma il 28 e il 29 aprile a Pescara, con l’obiettivo di provare a migliorare l’ottavo posto ottenuto nel 2017. All’interregionale era presente anche Katia Aida Stepanov che, proveniente dall’Asu Udinese ma in forza da questa stagione alla Ginnastica Petrarca, è stata penalizzata da un errore al nastro con cui è scesa fino al settimo posto finale che le ha impedito di ottenere uno dei cinque pass necessari per accedere alla fase tricolore.

Con il secondo posto di Folegnani, la Ginnastica Petrarca è riuscita a qualificare per i prossimi campionati nazionali Gold ben sei atlete che permetteranno di vivere un mese di aprile particolare intenso e ricco di emozioni. Le prime ad inseguire il titolo italiano saranno Anita Adreani, Beatrice Fioravanti, Asia Massetti e Sofia Mortimer che gareggeranno il 7 e l’8 aprile a Catania nelle finali italiane di Specialità mettendosi alla prova nei singoli attrezzi, mentre due settimane dopo sarà la volta di Maria Vilucchi ai Campionati Italiani di Categoria Senior a Forlì e infine scenderà in pedana Folegnani tra le Allieve.

«La Ginnastica Petrarca – commenta Irene Leti, responsabile della sezione di ginnastica ritmica, – schiererà atlete nelle finali di diversi campionati e di diverse categorie, dimostrando la completezza e la preparazione del suo movimento sportivo. Ci attende un mese di aprile di rara intensità in cui dovremo dimostrarci capaci di lasciare il segno anche a livello nazionale».