Befana campestre: 500 partecipanti. I risultati

A Policiano è andata in scena l’ennesima Befana Campestre classica manifestazione che da oltre 30 anni apre la stagione agonistica del Cross nella provincia di Arezzo e non solo, valida come 3^ del Grand Prix Fidal Regionale , 2^ prova Grand Prix Csi Regionale oltre la 3^ prova dl Grand Prix Arezzo e Promocros Fidal.

Ancora una volta è stato un successo di atleti (complessivamente oltre 500) e di pubblico.

Il percorso realizzato adiacente alla sede della Polisportiva Policiano è stato ancora una volta apprezzato per le sue variazioni naturali che vanno dalla pianura ai dossi, dalle salitelle alle discese alle curve che rendono questo circuito molto vario ed al tempo stesso impegnativo nella sua estensione massima di m 1.500.

Le gare:

alle ore 14 esatte si parte con la gara Master e Amatori maschile e femminile con oltre 150 atleti al via, partenza veloce con il senese Coraggio a prendere l’iniziativa, tallonato dagli aretini Occhiolini ,Taras, Ragazzini,Tarquini e Trentacosti di Massa.

Con il passare dei metri la situazione si modifica ,in considerazione del fatto che alcuni di questi atleti conoscevano le caratteristiche del percorso che si ripete da anni e pertanto sapevano le difficoltà ed il momento giusto per sferrare l’attacco finale , ed infatti all’ultimo giro Filippo Occhiolini della Filirun prende decisamente il comando anche se c’è una resistenza di Simone Coraggio del Gregge Ribelle fino agli ultimi 400 metri poi desiste come pure Christian Taras che ha provato fino alla fine a restare sulla scia, invano.

Il podio rimane questo, molto bene al 4° posto di Giacomo Ragazzini della Polisportiva Policiano ed il 5° posto di Leonardo Tarquini dell’Atletica Sestini Fiamme Verdi.

Nei veterani, il nuovo inserimento di Salvatore Basile nella compagine del Policiano permette di vincere questa gara su Alessio Lachi del Gregge Ribelle di Siena e Enzo Cassini della Filirun.

Nella categoria argento vittoria del versiliano Santi Santangelo che corre con Atletica Noceto sull’atleta di casa G.Marco Scaglia e l’umbro Lucio Floridi.

Nella categoria degli ultrasettantenni vittoria facile di Silvano Sguerri dell’Atletica Sestini sul fiorentino Sanzio Nistri ed il senese Giorgio Fosi.

La gara femminile ha vissuto lo scontro tra Lucia Tiberi (gregge Ribelle ) Isabella Pellegrini (la Galla Pontedera) la pratese Luciana Aresu e Nicoletta Sanarelli della Podistica il Campino.

Dopo una serie di alternanza alla testa della corsa nel finale la pisana Pellegrini la spunta sulla senese Tiberi e la pratese Aresu mentre ottimo il 4° posto di Sanarelli sulle altre aretine Gabrielli e Volpi.

Alle ore 14,40 partono le gare del settore promozionale , molto spettacolari con vittorie di Valerio Lachi e Bianca Santangelo nella gara dei Cuccioli.

Nella categoria Esordienti C vittorie di Asia Becattini (Atl. Futura) e Diego della Polla (Pod. Castelfranchese Pisa)

Negli Esordienti B: Stella Pastine (Atl. Lunezia Massa) e Leonardo Marchetti AFA S.P.Onlus Massa)

Negli esordienti A: Emma Antonelli (Avis Sansepolcro) e Alessandro Santangelo (Pod. Castelfranchese)

Alle ore 15,10 è la volta del settore giovanile Fidal categoria Ragazze con la grossetana Zoe Orsolini che ha dominato la gara sulla livornese Margherita Voliani, un po’ sottotono il 5° posto dell’atleta di casa Giada Cicerone più specializzata nella velocità, mentre in campo maschile, dominio assoluto dell’aretino Samuele Zanti dell’Atletica Sestini su Libero Monini dell’Atletica Avis Sansepolcro.

Nella gara Cadette la fiorentina Greta Settino vince abbastanza facile sulla pisana Elena Maggiorelli mentre nei cadetti nello spazio di pochi metri se la sono giocate in 3 con Giovanni Provvedi di Firenze che la spunta sul perugino Leonardo Gori ed il pisano Luca Solfato.

Alle ore 15,45 è la volta della gara assoluta femminile con tante atlete di livello , in primis l’ex nazionale di maratona e protagonista nelle gare importanti di Arezzo (Scalata e Maratonina) Gloria Marconi che prende decisamente il comando per oltre metà percorso sempre comunque tallonata da Mohamed (lider del Grand prix) ,la giovanissima fiorentina Badii ,la Morelli e la Ingletto.

Nell’ultimo giro la Mohamed prende decisamente il comando andando a vincere e a consolidare la sua leader chip nel Grand Prix , mentre al secondo posto la giovane allieva fiorentina Badii la spunta sulla 2^ del grand Prix , la livornese Morelli mentre la Marconi cede inesorabilmente al 5° posto superata nel finale dalla fiorentina Ingletto.

Ultima gara in programma quella degli assoluti maschile, che, come si verificò lo scorso anno, anche in questa occasione i 2 atleti di Livorno della categoria promesse sono stati ancora una volta i protagonisti con Raffaele Poletti che dopo una partenza alle spalle del compagno Alessio Ristori insieme al fiorentino Farhate prende decisamente il comando e giro dopo giro aumenta il suo vantaggio andando a vincere in solitario sul compagno di squadra Ristori e Farhate mentre al 4° posto dopo una continua alternanza con l’aretino Niola, Ghergut la spunta con una volata molto decisa negli ultimi metri.

Con la vittoria di Policiano Poletti e Ristori si giocano il Grand Prix con l’ultima prova.

Nelle prime fasi della gara molto bene anche gli aretini della Polisportiva Policiano come Graziani, Vannuccini, Niola, Mbarek , Annetti, Tartaglini ,Verini e Mori.

Molto buona la prestazione dell’atleta di casa Jaouhar Mbarek che nella categoria Junior giunge 2° staccato di soli 5” dal vincitore , il fiorentino Seghi , buona anche il 7° posto dell’altro aretino Lorenzo Mori.

Tutti questi protagonisti avranno la possibilità di confermare o meno le loro prestazioni a fine gennaio e febbraio per accede ai campionati Italiani.