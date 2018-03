Battuta d’arresto per il Casentino calcio femminile: sconfitta 0-3

Nella gara di recupero del match rinviato per maltempo il 4 marzo si registra la sconfitta casalinga per 0-3 del Casentino che cede l’intera posta in palio davanti al proprio pubblico ai Giovani Granata Monsummano.

Al 4’ occasione per le padroni di casa con Brandani che sbaglia sola davanti al portiere; all’8 Ciofini su azione di calcio d’angolo sfiora la traversa; al 15’ viene espulsa Innocenti per un fallo di mano da ultimo uomo in area di rigore costringendo la sua squadra a giocare in inferiorità numerica la restante parte della gara; nel susseguente penalty il Monsummano non ne approfitta sbagliando il calcio di rigore con Dami; al 19’ la partita si sblocca con la rete delle ospiti di Paoli; al 40 l’arbitro concede un secondo calcio di rigore al Monsummano con Dami che nuovamente sbaglia dal dischetto con la prima frazione di gioco che termina sul risultato di 0-1.

Nella ripresa al 31’ raddoppio del Monsummano con Paoli; passano pochi minuti e al 35’ arriva il tris ancora con la scatenata Paoli, autrice di una tripletta, con la partita che finisce sul risultato di 3-0 a favore delle ospiti.

In virtù di questo risultato il Casentino resta decimo in classifica con 8 punti, in virtù di 2 vittorie, 2 pareggi e 15 sconfitte, con un tabellino di 18 reti siglate e 50 incassate.

Domenica prossima, in concomitanza delle festività pasquali, il campionato osserverà un turno di riposo. Si riprenderà Domenica 8 Aprile con l’ultima gara del campionato con la sfida a Livorno.

Di seguito le dichiarazioni post gara della Presidentessa Fabiola Fani : “Le ragazze nonostante l’inferiorità numerica sono riuscite ad esprimere un bel gioco non riuscendo purtroppo a finalizzare il volume di gioco creato, questa pausa giunge propizia per recuperare le infortunate e rilavorare sugli errori commessi”.

Casentino – Giovani Granata Monsummano 0-3

Casentino (Gargiani, Micallef, Bartolini, Ciofini, Innocenti, Corazzesi, Acunzo, Brandani, Bartolucci, Borri, Rampazzo, Giorgini, Grassi, Tinti, Tellini)

Monsummano (Barollo, Britos, Cellai, Dami, Galli, Gironi, Guazzelli, Maddaloni, Masotti, Pacini, Paoli, Pippi, Pizzuti, Rossi, Tozzi).

Marcatori : 19’ Paoli, 76’ Paoli; 80’ Paoli