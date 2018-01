I “maestri” croati si inchinano al Cmb Basket Cavriglia

Non si sono presi una pausa neanche durante le festività natalizie i giovani del Cmb Cavriglia Basket che hanno vinto il torneo internazionale di basket giovanile organizzato a Pazin in Croazia dal 3 al 5 gennaio scorsi. Un successo di grande prestigio che ha visto la formazione cavrigliese battere la concorrenza di altre cinque società, tutte croate. E chi conosce il basket sa quanto il basket sia popolare in Croazia e quanto sia lungo l’elenco di grandi campioni nati nella Nazione nata dopo lo scioglimento della ex Jugoslavia. Non si tratta del primo risultato importante per la “nostra” squadra giovanile che difficilmente dimenticherà questi giorni. Per il successo finale ma anche per quel che rappresenta, in giovanissima età, fare un’esperienza al di fuori dei confini nazionali. Non resta che rinnovare i nostri complimenti ai ragazzi del CMB Basket Cavriglia che, al di là dei risultati che non fanno mai male, stanno portando avanti con grande entusiasmo un corretto percorso di crescita sportivo e sociale.